موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للموظفين في جميع الهيئات الحكومية المالية تحدد

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، تتزايد عمليات البحث عن صرف المرتبات وهذا بعد مرور عدة أيام من الشهر الجديد، حيث تبدأ وزارة المالية استعداداتها من الآن لصرف مستحقات الرواتب الشهري للعاملين بجميع الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة، هناك نحو 66 جهة حكومية ووزارة على مستوى الجمهورية يحصلون على الرواتب في موعد محدد في كل شهر

وعلى الرغم أن الصرف يتم نهاية الشهر إلا أن الكثير من المواطنين يهتمون بمعرفة المواعيد وخاصةً تلك الفترة لأن الظروف أصبحت صعبة جداً على الكثير، بسبب غلاء الأسعار والتدهور الاقتصادي، حيث تهتم الدولة بأن تمنح العاملين حقوقهم كاملة وتم صرف زيادة جديدة تم تطبيقها على مستحقات شهر يناير الماضي 2024 وتم رفع الحد الأدنى للأجور، تابعوا التقرير التالي وسوف نستعرض لحضراتكم موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

أعلنت وزارة المالية عن استعدادها لصرف رواتب العاملين بجميع القطاعات، وحسب التصريحات بأن عملية الصرف تبدأ في يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير الجاري على أن تستمر فترة صرف الرواتب للعاملين لمدة 5 أيام وتنتهي أعمال الصرف في يوم الثلاثاء الموافق 27 من فبراير الجاري 2024، كما أشارت وزارة المالية أن متأخرات الرواتب لبعض الفئات تبدأ في شهر مارس لمدة 3 أيام في يوم 8 من مارس وحتى 10 من مارس، حيث تتم عملية الصرف بشكل ميسر للغاية وفقاً للمنظومة الجديد عن طريق فوري أو من خلال البريد المصرى وعن طريق البنوك التجارية ومن خلال ماكينات ATM.

الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين فبراير 2024