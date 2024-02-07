هتعرفي تخلصي شغل البيت..تردد قناة بيبي كيدز 2024 الجديد على الأقمار الصناعية// برامج الألغاز وتنمية ذكاء الأطفال

تردد قناة بيبي كيدز 2024 الجديد من أكثر ما يبحث عنه مشاهدي ومتابعي القناة فهي واحدة من أفضل قنوات الأطفال التي تقدم لهم رسوم متحركة تناسبهم وهو ما جعل الكثير من الآباء والأمهات يبحثون بشكل متواصل عن تردد القناة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك بحث جوجل حتى يقوم بتثبيت القناة ليشاهدها أبنائهم ويستمتعوا بها، وفيما يلي سوف نعرض لكم أحدث تردد للقناة.

تردد قناة بيبي كيدز 2024

تحرص قناة بيبي كيدز على تقديم مجموعة كبيرة من افلام الكرتون المميزة والبرامج الرائعة التي يعشق الاطفال الاستماع إليها ومشاهدتها، كما أن القناة تبث ترددها عبر موجات القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

الجودة: SD

القمر الصناعي: نايل سات.

مزايا قناة بيبي كيدز

يحرص الآباء على إيجاد التردد الصحيح لقناة بيبي كيدز وتثبيتها على أجهزتهم حتى يشاهدها أطفالهم وذلك لما تتميز به القناة من مزايا فريدة تنفع الأطفال وذلك كالآتي: