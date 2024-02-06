فلوسه على قد الايد.. خصائص هاتف آيفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max‏‏‏.. تعرف على مميزاته وأسعاره في دول مختلفة

اطلقت شركة Apple في وقتٍ سابق هاتف iPhone 15 Pro Max‏‏‏ المتميز والذي يعتبر أحدث إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، وحرصت الشركة على إضافة عدد كبير من المميزات فيها خصوصًا من جهة المساحة وجودة التصوير، وكانت الشركة قد أعلنت عن سعر الهاتف في الأسواق العالمية والذي يعتبر مرتفعًا بعض الشيء.

مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max‏‏‏

يوجد عدد كبير من الخصائص في هاتف iPhone 15 Pro Max‏‏‏ الجديد، وفيما يلي أبرز هذه الخصائص:

المعالج: سداسي النواة Apple A17 Pro تكنولوجيا 3 نانو.

التخزين: 256/512/1000 جيجا بالإضافة إلى 8 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية: 48+12+12 م.ب.+TOF 3D.

الكاميرا الامامية: 12+SL 3D.

حجم وشكل الشاشة: 6.7 بوصة بدقة 1290×2796 ويوجد بها نوتش.

نظام التشغيل: iOS 17.

البطارية: 4422 مللي أمبير.

مميزات هاتف iPhone 15 Pro Max‏‏‏

فيما يلي مجموعة من المميزات الموجودة في هاتف iPhone 15 Pro Max‏‏‏، والتي تعتبر مميزات حصرية بهذا الاصدار:

يوفر الهاتف خاصية الدفع اللا تلامسي NFC.

يدعم الهاتف شريحة إتصال من نوع Nano Sim أو نوع eSim كما يمكن استخدام شريحتين اتصال في نفس الوقت.

يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس.

الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف من الزجاج مع إطار من معدن التيتانيوم.

وزن الهاتف: 221 جرام، بأبعاد 159.9×76.7×8.3 ملم.

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68.

بالإضافة إلى أنه مقاوم للماء حتى 6 متر لمدة نصف ساعة.

سعر هاتف iPhone 15 Pro Max عالميًا

تم الإعلان عن سعر هاتف iPhone 15 Pro Max الرسمي في عدد من الدول والذي جاء متراوحًا من مكانٍ إلى آخر، وفيما يلي مجموعة من هذه الدول: