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فلوسه على قد الايد.. خصائص هاتف آيفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max.. تعرف على مميزاته وأسعاره في دول مختلفة
اطلقت شركة Apple في وقتٍ سابق هاتف iPhone 15 Pro Max المتميز والذي يعتبر أحدث إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، وحرصت الشركة على إضافة عدد كبير من المميزات فيها خصوصًا من جهة المساحة وجودة التصوير، وكانت الشركة قد أعلنت عن سعر الهاتف في الأسواق العالمية والذي يعتبر مرتفعًا بعض الشيء.
مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max
يوجد عدد كبير من الخصائص في هاتف iPhone 15 Pro Max الجديد، وفيما يلي أبرز هذه الخصائص:
- المعالج: سداسي النواة Apple A17 Pro تكنولوجيا 3 نانو.
- التخزين: 256/512/1000 جيجا بالإضافة إلى 8 جيجا رام.
- الكاميرا الخلفية: 48+12+12 م.ب.+TOF 3D.
- الكاميرا الامامية: 12+SL 3D.
- حجم وشكل الشاشة: 6.7 بوصة بدقة 1290×2796 ويوجد بها نوتش.
- نظام التشغيل: iOS 17.
- البطارية: 4422 مللي أمبير.
مميزات هاتف iPhone 15 Pro Max
فيما يلي مجموعة من المميزات الموجودة في هاتف iPhone 15 Pro Max، والتي تعتبر مميزات حصرية بهذا الاصدار:
- يوفر الهاتف خاصية الدفع اللا تلامسي NFC.
- يدعم الهاتف شريحة إتصال من نوع Nano Sim أو نوع eSim كما يمكن استخدام شريحتين اتصال في نفس الوقت.
- يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس.
- الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف من الزجاج مع إطار من معدن التيتانيوم.
- وزن الهاتف: 221 جرام، بأبعاد 159.9×76.7×8.3 ملم.
- الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68.
- بالإضافة إلى أنه مقاوم للماء حتى 6 متر لمدة نصف ساعة.
سعر هاتف iPhone 15 Pro Max عالميًا
تم الإعلان عن سعر هاتف iPhone 15 Pro Max الرسمي في عدد من الدول والذي جاء متراوحًا من مكانٍ إلى آخر، وفيما يلي مجموعة من هذه الدول:
- السعر الرسمي للنسخة 256 جيجا بسعر 1200 دولار.
- النسخة 512 جيجا بسعر 1400 دولار.
- والنسخة 1 تيرا بسعر 1600 دولار .
- يبدأ سعر هاتف iPhone 15 Pro Max في مصر من 88 ألف جنيه لأقل نسخة 256 جيجا.
- سعر النسخة 256 جيجا في السعودية هو 5700 ريال.
- كما أطلقت النسخة 512 جيجا بسعر 6700 ريال.
- بالنسبة لسعر النسخة 1 تيرا فكان 7700 ريال.
- في الإمارات كان سعر النسخة 256 جيجا هو 5100 درهم.
- أما بالنسبة للنسخة 512 جيجا فكانت بسعر 5950 درهم.
- طرحت النسخة 1 تيرا بسعر 6800 درهم.