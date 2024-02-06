احجز من هنا مباشرة.. بالشروط رابط وخطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 1445 في العراق إلكترونيًا

اتاحت الحكومة العراقية إمكانية تقديم طلب للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة والتي لا يمكن الاستغناء عنها حيث أنها تساعد على توفير الجهد من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقليل الضغط على المؤسسات، وأوضحت الحكومة عددًا من الشروط التي يجب توفرها للتمكن من الحصول على البطاقة واستخدامها بشكل قانوني.

طريقة حجز البطاقة الوطنية في العراق

أوضحت وزارة الداخلية في دولة العراق طريقة الحصول على حجز البطاقة الوطنية، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية من هنا.

اختيار خدمة الحجز الإلكتروني.

تسجيل الدخول واختيار بطاقة الهوية الوطنية.

الضغط على اختيار تنزيل بعد عرض رابط الاستمارة الخاص بالحجز.

وبذلك يتم تنزيل الاستمارة على الجهاز بصيغة بي دي أف.

شروط حجز البطاقة الوطنية في العراق

اشترطت وزارة الداخلية العراقية عددًا من الشروط التي يجب استيفاؤها للتمكن من الحصول على البطاقة الوطنية، وهذه الشروط تتمثل في:

يكون الحد الأدنى لمقدم الطلب 18 سنة.

يجب أن يكون حامل للجنسية العراقية أو حاصل عليها.

يجب أن يتم تقديم الطلب ما بين الساعة 11:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً من كل يوم.

إدخال كافة البيانات بشكل صحيح والتأكد من دقة الأرقام التي يتم تسجيلها.

سداد كافة الرسوم المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية.

إحضار وثيقة خاصة بموقف مقدم الطلب من التجنيد الإلزامي.

خطوات الحصول على البطاقة الوطنية

تحتاج البطاقة الوطنية إلى اتباع الخطوات التالية لتتمكن من الحصول عليها في أقل وقت، وهذه الخطوات كالتالي: