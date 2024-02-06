اليوم لقاء مصيري بين الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا… تعرف على القنوات الناقلة للمباراة

تقام اليوم على ملعب “أحمد بن علي المونديالي” بدولة قطر مباراة كروية حاسمة بين المنتخب الأردني ونظيره الكوري الجنوبي في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2023، حيث يترقب الملايين من عشاق كرة القدم الآسيوية تلك المواجهة الحاسمة، حيث يسعى كل من المنتخبين لحجز مقعده في النهائي، حيث سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر مجموعة من القنوات، أهمها beIN Sports وقناة SSC.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم في نصف نهائي كأس آسيا

قناة beIN Sports تعتبر الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكن لمحبي كرة القدم العربية متابعة المباراة على قناة beIN Sports القطرية وقناة وقناة SSC السعودية.

بالنسبة لترددات القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم

– قناة beIN Sports Asian Cup 1: التردد 12188، معدل الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

– قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة: التردد 11804، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

– قناة الرابعة العراقية: التردد 10719، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

– قناة SSC SPORTS HD 1: التردد 12380، معامل الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك على هذه الترددات لمشاهدة المباراة.