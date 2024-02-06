لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية “3 إعدادي” sharkia.gov.eg

تستعد محافظة الشرقية لإعلان نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب هائل من قبل أكثر من 142 ألف طالب وطالبة وتعمل لجان التصحيح على قدم وساق منذ مطلع شهر فبراير الجاري، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بضرورة الإعلان عن النتائج قبل بدء الترم الثاني وتتوقع مصادر مطلعة أن تظهر النتائج على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال رقم الجلوس أو الاسم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

تعد نتائج “ثالثة إعدادي” من أهم نتائج الامتحانات في مصر، حيث تحدد مسار الطالب في المرحلة الثانوية وتحرص وزارة التربية والتعليم على الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، لتسهيل عملية اختيار الطلاب لمسارهم الدراسي وتنتظر محافظة الشرقية بفارغ الصبر إعلان النتائج، خاصةً بعد اعتمادها من قبل السيد المحافظ وحتى الآن، اعتمدت نتائج 13 محافظة، من بينها القاهرة والجيزة والاسكندرية بني سويف وسوهاج ومحافظة البحيرة والغربية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والاسماعيلية.

استخراج نتائج الثالث الاعدادي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2024 عبر البوابة الالكترونية للمحافظة،وهو ما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور عملية الحصول على النتائج دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة أمام المدارس وإليك خطوات بسيطة للاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي:

الدخول إلى رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية او من خلال نتيجة نت

الضغط على “نتائج الطلاب”.

اختيار “نتائج سنوات النقل”.

تحديد الصف الدراسي (الثالث الإعدادي).

اختيار العام الدراسي (2023/2024).

إدخال اسم الطالب أو الرقم القومي أو رقم الجلوس.

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، محققًا نسبة نجاحٍ بلغت 87.61% وقد تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 141 ألفا و477 طالبا وطالبة، حضر منهم 140 ألفا و921 طالبا وطالبة، ونجح 123 ألفا و465 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح في المواد الأساسية كاللغة العربية 88.5%، واللغة الإنجليزية 87.3%، والرياضيات 86.7%، والعلوم 85.9% ووفيما يتعلق بالشهادة الإعدادية “المهني”، فقد حققت نسبة نجاحٍ استثنائية بلغت 99.54%.