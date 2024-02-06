“حملها pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة فبراير 2024 كل المحافظات

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة فبراير 2024، والتي كشفت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة فبراير 2024….

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة فبراير 2024

حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص خلال الفترة الأخيرة بالإطلاع على كشوفات الرعاية الإجتماعية دفعة فبراير 2024، والتي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية حرصاً منها على مساعدة عدد كبير من المواطنين العراقيين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة في ظل الغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية، واكدت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الأسماء الجديدة من المقبولين في الرعاية الإجتماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، و اليكم خطوات الاستعلام ….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية .

ثم ادخل على برنامج الرعاية الإجتماعية.

اختر الوجبة المراد الإطلاع عليها.

ثم حمل الكشوفات الموجودة أمامك.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الخانة الموضحة أمامك.

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية 2024