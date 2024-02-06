ثبت الان قناة الفجر علي النايل سات والعرب سات باعلى جودة لمشاهدة اجمل المسلسلات

قناة الفجر تعد من أشهر القنوات التي تبث المسلسلات التركية المدبلجة، تلك المسلسلات التي لها الكثير من العشاق الذين يتابعون القناة باستمرار، كما ينزعجون عند توقف القناة المتخصصة بإذاعة مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس، لذا نقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد بحودة hd.

تردد قناة الفجر

لكل عشاق مسلسل المؤسس عثمان الذين يتابعون قناة الفجر الجزائرية، إليكم الترددات الجديدة للقناة، وهي كالتالي:

تردد قناة الفجر على القمر الصناعي النايل سات

تبث القناة المسلسلات التركية على القمر الصناعي نايل سات عن طريق التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: افقي H.

تردد قناة الفجر على القمر الصناعي عرب سات

يمكنكم ضبط بث القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11034.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر

لتتمكن من ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية، التي تعرض باقة من المسلسلات التركية المميزة على جهاز الريسيفر الخاص بك، اتبع خطوات الضبط التالية:

اضغط على زر”menu” من خلال جهاز التحكم “الريموت كنترول” الخاص بك.

قم بالضغط على قائمة الإعدادات.

اختر القمر الصناعي ” نايل سات”.

ثم ادخل جميع البيانات التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية.

اضغط على زر بحث.

الآن تظهر أمامك كافة البيانات التي تمت اضافتها من خلال البحث.

اضغط على حفظ حتى يتم حفظ قناة الفجر في قائمة القنوات لديك.

مسلسلات قناة الفجر الجزائرية

تعرض القناة مجموعة متنوعة من المسلسلات التركية المميزة، ومن تلك المسلسلات مايلي: