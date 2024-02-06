اضبط تردد قناة العراقية الرياضية الجديد بآخر تحديث (فبراير 2024) على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد على النايل سات يعتبر واحداً من أكثر الترددات بحثاً بين قنوات الرياضة التي تبث في المنطقة العربية، وقد أثار اهتمام الكثير من المشاهدين وعشاق الرياضة، حيث تعتبر هذه القناة من بين القنوات الرياضية المرموقة التي تقدمها التلفزيون العراقي، وهي جزء من شبكة قنوات الإعلام العراقي، وحازت قناة العراقية الرياضية على شعبية واسعة في أنحاء العالم العربي بفضل تقديمها لمباريات وبرامج متنوعة تخص عدة أنواع من الرياضة، ولم تقتصر على كرة القدم فقط، بل تبث أيضاً العديد من المباريات والبرامج المتعلقة بأنواع مختلفة من الرياضة، مما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة واسعة الانتشار.

لمحة عن برامج قناة العراقية الرياضية

قناة العراقية الرياضية تقدم مجموعة متميزة من البرامج الرياضية التي يقدمها فريق كبير من الإعلاميين والمحللين الرياضيين المتميزين في تحليل المباريات ومناقشتها بعد البث، ومن بين البرامج البارزة التي تعرض على قناة العراقية الرياضية.

“الدوري”

“برلمان الرياضة”

“معايشة رياضية”

“استوديو خليجي 25”

“أنت الحكم”

بالإضافة إلى هذه البرامج، تحتوي قناة العراقية الرياضية على مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية الأخرى، وتولي اهتماماً خاصاً بالأستوديو التحليلي، حيث يقوم كبار المحللين الرياضيين بتحليل ومناقشة ترتيب اللاعبين وأداء الفرق بعد كل مباراة، لتسليط الضوء على مميزات وعيوب الأداء واللاعبين بشكل شامل ومتخصص.

التفاصيل التقنية لتردد قناة الرياضية العراقية على القمر الصناعي “نايل سات”

بالنسبة لعشاق قناة العراقية الرياضية، يعد معرفة التردد الجديد بعد تغييره على القمر الصناعي نايل سات أمراً مهماً، ويسرنا أن نقدم لكم تفاصيل تردد قناة الرياضية العراقية بشكل مفصل.

تردد القناة على نايل سات:

التردد: 12562

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

يلاحظ أن قناة العراقية الرياضية تقوم بالبث بدقة عالية على التردد المذكور، ولكن المشاهدين سيتمكنون من متابعتها حتى في حال امتلاكهم أجهزة قديمة، ويظهر اسم القناة على قائمة القنوات باسم “Iraqia Sport HD”.