اتفرج على احلى المسلسلات.. تردد قناة مصر ام الدنيا على النايل سات والعرب سات.. ثبتها الان!!

قناة أم الدنيا قناة فضائية مصرية تعرض محتوى مميز، حيث أنها تعرض برامج متنوعة وكذلك مسلسلات مصرية وعربية وتركية، لذلك تحظى القناة بعدد كبير من المتابعين، إليكم تردد قناة أم الدنيا بالجودتين hd و sd.

تردد قناة ام الدنيا

من أجل تحسين جودة مشاهدة القناة، يتم تغير تردد البث كل فترة، إليكم ترددات قناة أم الدنيا الجديدة فيما يلي:

تردد القناة sd على نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat.

تردد القناة: 12562.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة sd على عرب سات

اسم القناة: Masr Om Eldonia.

القمر الصناعي: Arabsat.

تردد القناة: 11595.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4 / 3.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مصر ام الدنيا hd

قناة أم الدنيا تبث العديد من المسلسلات الهندية والتركية، ولكل عشان تلك المسلسلات إليكم التردد الجديد للقناة فيما يلي:

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 11555.

معدل الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ: 5 /6.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

مسلسلات قناة أم الدنيا بث مباشر

لكي لا يفوتك متعة مشاهدة مسلسلك المفضل، يمكنك مشاهدة البث المباشر للقناة من خلال الإنترنت على المواعيد التالية: