مسلسل ألب ارسلان الحلقة 51 مترجمة HD والقنوات الناقلة

تتزايد عمليات البحث عن موعد مسلسل ألب ارسلان الحلقة 51 HD والقنوات الناقلة، بعد عرض الحلقة السابقة رقم 50 والتي شهدت أحداثًا مشوِّقة وجذابة، في هذه الحلقة، تدور الأحداث حول منافسة شديدة بين الأمير آلب أرسلان وأخوه الأمير سليمان على قيادة العرش، بعد وفاة عمهم طغرل سلطان دولة السلاجقة، وسنتعرف على التفصيلات في الفقرات المقبلة.

مسلسل ألب ارسلان

يتم بث حلقة 51 من الدراما التركية “ألب أرسلان”، بجودة عالية الوضوح HD، في يوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023 على قناة TRT التركية الساعة 8:00 مساءً. كما سيتم إعادة بثها مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، سنعرض لكم في الفقرات اللاحقة ترددات القنوات التي ستبث مسلسل “ألب ارسلان”، بعد ترجمتها يوم الثلاثاء 21/3/2023 في الساعة التاسعة مساءً.

تردد قناه الفجر الجزائرية 203 علي النايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

التردد:12645.

القمر الصناعي: النايل سات .

تردد قناة TRT 1 التركية 2023

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: (أفقي).

التردد : 11316.

القمر الصناعي: نايل سات.

أحداث الحلقة 51 من مسلسل ألب ارسلان

تتحدث هذه المقالة عن أحداث الحلقة السابقة من مسلسل “آلب رسلان”، حيث ينجح أرسلان في الهرب من المرتزقة بعد كسر قفل العربة. ومع ذلك، يدرك قائد المرتزقة بأن ليون لن يترك أو يغفر لأخذه لأنه هارب، يتوجه إلى مكان حضور أسرة ليون ليأخذ الطفل الصغير وقتله، ويهدد أيضًا سفرية، فيما تتعرض الأم أكيناي للطعن في كتفها بشكل حاسم، على الرغم من أن آلب ارسلان يظهر وينجح في إنقاذ أسرته ويقتل قائد المرتزقة، إلا أن الأحداث في المسلسل تتصاعد بشكل كبير بعد أن حاصر الكونت ليون آلب أرسلان، إلا أنه في النهاية يستطيع التخلص من حصار الكونت والفرار.

مسلسل ألب ارسلان الحلقة 51 مترجمة

يمكنك المتابعة من خلال منصة قصة عشق الالكترونية حيث توفر مجموعة كبيرة من المسلسلات التركية مترجمة للغة العربية ومنها مسلسل ألب أرسلان الحلقة 51، بجانب عرض الحلقة ال 51 من المسلسل على قناة الفجر الجزائرية، يُمكنك متابعتها كل يوم ثلاثاء على القناة الجزائرية.