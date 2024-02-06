احدث تردد قناة وناسة Wanasah TV لاحلي اغاني الاطفال

تعد قناة وناسة الفضائية للأطفال منارةً ساطعةً في سماء الإعلام العربي، حيث تقدم باقة غنية من الأغاني التعليمية التي تثري عقل الطفل وتنمي مهاراته المختلفة. وتتميز القناة بتقديم أغانيها من خلال شخصية “لولو” المحبوبة، التي باتت أيقونةً للأطفال في الوطن العربي وتقدم أغاني وناسة محتوى تعليميًا غنيا يساعد الطفل على اكتساب العديد من المهارات.

قناة وناسة Wanasah TV

تقدم قناسة الحروف والأرقام وتساعد الأغاني على تعليم الطفل الحروف الأبجدية والأرقام بطريقةٍ ممتعة وسهلة كما نقدم الألوان والأشكال حيث تقوم الأغاني بتعليم الطفل الفرق بين الألوان والأشكال المختلفة بطريقةٍ تفاعلية كما تغرس الأغاني في نفس الطفل القيم الأخلاقية الحميدة، مثل الصدق، والاحترام، والتعاون وتقدم القناة شخصية “لولو” رمزا محبوبًا للأطفال في الوطن العربي، حيث تجسد الطفولة البريئة والروح المرحة. وتُشارك لولو الأطفال في رحلتهم التعليمية من خلال أغانيها المُسلية التي تُساعدهم على التعلم بسهولة وفعالية وحظيت قناة وناسة بانتشار واسع في الوطن العربي، ونالت إعجاب الأطفال والكبار على حد سواء

تردد قناة وناسة على النايل سات 2024

تقدم وناسة باقة غنية من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تُناسب مختلف الفئات العمرية. من أفلام الكرتون المُحببة إلى المسلسلات الهادفة، والأغاني المُمتعة التي تُحفز على الإبداع، وصولاً إلى البرامج المُثيرة التي تُشجع على حب العلم والمعرفة.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على العرب سات 2024