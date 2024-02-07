“انضموا لأمونة المزيونة” تردد قناة ماجد كيدز HD على كل الأقمار الصناعية 2024

نوضح لكم تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2024 على كل الأقمار الصناعية، وتعتبر هذه القناة واحدة من أبرز قنوات الأطفال التي يشاهدها الملايين من الأطفال في الوطن العربي، تتميز هذه القناة بمحتواها المناسب للأطفال والذي يتناسب مع أخلاقنا العربية وديننا الإسلامي، فهي تقدم العديد من الفقرات والأفلام الكرتونية الشهيرة التي يعشقها الأطفال على مدار اليوم بالمجان، لذلك سوف نوضح لكم في الفقرات التالية تردد القناة بالتفصيل وطريقة ضبط التردد خطوة بخطوة.

تردد قناة ماجد كيدز على كل الأقمار الصناعية

يبحث العديد من الآباء عن تردد قناة ماجد كيدز الرائعة جدًا في تقديم المحتوى المناسب للأطفال، فهي قناة عربية إماراتية تابعة لشبكة أبو ظبي للإعلام، التي تم تأسيسها في 8 مارس عام 2015، وبدأ بث القناة الرسمي في 25 سبتمبر من العام ذاته، أما بالنسبة إلى تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات فهي كالتالي:

تردد ماجد كيدز على النايل سات

تردد القناة: 11411.

معدل الترميز: 30000.

الإستقطاب: عمودي.

جودة القناة: hd.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد ماجد كيدز على العرب سات

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: عمودي.

جودة القناة: hd.

القمر الصناعي: عرب سات.

طريقة ضبط التردد على جهاز الريسيفر