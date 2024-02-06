دفعة فبراير pdf.. رابط الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي برقم الهوية

رابط الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وهذا ما يريده الكثير من المواطنين منذ فترة طويلة من أجل استخراج كشوفات الدفعة السابعة، حيث أعلنت وزارة العمل عن رفع كشوفات المشمولين بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والمجهود على المتقدمين، كما تحرص الوزارة على تطبيق المنظومة المطورة في كل شئ.

تتم الآن أعمال فحص طلبات التسجيل على مستوى محافظات العراق بغداد واربيل وكركوك وكربلاء، حسب إحصائيات هيئة الحماية الاجتماعية أن عدد المتقدمين على الدفعة السابعة من عموم المحافظات رجال ونساء وصل أكثر من 20 ألف متقدم، وسوف يحصل على الدعم النقدي الدفعة السابعة 70 ألف مستفيد فقط، وهناك فرصة أخرى لمن تم رفض طلبهم ولم يحصلون على المستحقات وهذا ما أشارت إليه الوزارة ، نوضح لحضراتكم عبر السطور التالي رابط الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

رابط الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

خلال لقاء تلفزيوني على إحدى القنوات الفضائية العراقية أكد الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة قدمت دعم مالي كبير يصل لنحو 900 ألف مستفيد من جميع المحافظات، كما تم صرف أكثر من منحة للطلاب وأبناء الشهداء، وتم صرف دعم دوائي للأطفال من مرضى السكري والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن المؤكد أن يكون هناك وسائل دعم كثيرة في عام 2024 ويتم الإعلان عنها الفترة القادمة بعد انتهاء فحص الطلبات وإجراء البحث الاجتماعي للمتقدمين والذي يتم على أرض الواقع لتوصيل الدعم للفئات الأكثر احتياجاً للمال.

خطوات استخراج كشوفات المشمولين بالدفعة 7 pdf

الدفعة السابعة من الدفعات التي يبحث عنها المتقدمين بشكل كبير على مدار 24 ساعة ويمكنكم الاستعلام عنها عن طريق الخطوات التالية