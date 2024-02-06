ظهرت.. نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا 2024 ترم اول برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من قبل اللواء محافظ المنيا، وذلك بعد أن انتهت عمليات إجراء الامتحانات والتصحيح في كافة المدارس التي تتبع محافظة المنيا داخل المراكز، ومن هنا في هذا المقال سوف نقوم بتوضيح الطريقة التي يمكن للطلاب، أو أولياء الأمور من الاطلاع عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024

قام محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا 2024، قبل أن يتم البدء في الفصل الدراسي الثاني لطمأنه الطلاب على مجهوداتهم، وكذلك قدم كامل مباركات للطلاب وأولياء الأمور والكادر التعليمي على نسبة النجاح العالية، والتي تدل على مدى الالتزام بالقوانين التي تفرض أثناء أداء الامتحانات، وأيضاً خلال عملية التصحيح.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنيا عن إمكانية معرفة النتيجة بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

يتم فتح بوابة التعليم الأساسي الإلكتروني التابعة لمحافظة المنيا من هنا.

ثم يختار المستخدم السنة الدراسية المقيد بها الطالب، وهي الصف الثالث الإعدادي.

يختار خانة الفصل الدراسي الأول.

يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الخاص بالطالبة.

كما يمكنه أن يكتب اسم الطالب أو الطالبة فقط دون استخدام رقم الجلوس.

يضغط على أيقونة عرض، ومن ثم يقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب الذي تم إدخال اسمه أو رقم جلوسه.

تقديم تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا 2024

إذا شعر الطالب أنه لم يأخذ كامل الدرجات التي يستحقها، فإنه يتمكن من تقديم تظلم لإعادة تصحيح الامتحانات الخاصة به مرة أخرى عبر الإجراءات التالية: