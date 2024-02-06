“متاح” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس

يعاني الطلاب من حالة من الترقب والتوتر الشديد، بينما ينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر معرفة نتائج أبنائهم، حيث تعد هذه الشهادة بمثابة بوابة عبور إلى المرحلة الثانوية، التي تُؤسس لمستقبلهم الدراسي والمهني وقد تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم محدد وقد تم مراجعة وتدقيق الدرجات النهائية، تمهيدًا لإعلانها رسميًا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

ساد جو من الحماس والجدية 775 لجنة امتحانية بمحافظة الشرقية، حيث توافد 141 ألف و302 طالب وطالبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي لخوض امتحانات منتصف العام. وشارك في هذه الفعاليات 12 طالبًا من المكفوفين، و1100 تلميذ من المدارس الإعدادية المهنية، و5 طلاب من مستشفى 57357 وتميزت عملية سير الامتحانات بتنظيم محكم وأجواء إيجابية، حيث حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير كافة احتياجات الطلاب لضمان سير الامتحانات بشكل سلس ونُشرت لجان الامتحانات على مختلف إدارات التعليم بالمحافظة، بما في ذلك إدارة أبو كبير التعليمية، وإدارة منيا القمح التعليمية، وغيرها.

استخراج نتائج اعدادية الشرقية

مع انتهاء امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023-2024، يزداد توتر طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية لمعرفة نتائجهم ونُبشرهم اليوم بأن نتائج الترم الأول متاحة الآن على بوابة الشرقية الإلكترونية التعليمية ومن خلال موقع نتيجة نت وخطوات سهلة للحصول على النتيجة:

زيارة بوابة الشرقية الإلكترونية التعليمية

النقر على بانر رابط النتائج:

ادخل رقم الجلوس:

أدخل رقم الجلوس بدقة في الحقل المخصص.

النقر على عرض النتيجة:

اضغط على زر “عرض النتيجة” لمعرفة درجاتك في جميع المواد.

تأكد من إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح وقد تواجه بعض التأخير في الوصول إلى النتيجة بسبب كثرة الزيارات ويمكنك إعادة المحاولة لاحقًا إذا لم تتمكن من الوصول إلى النتيجة في المرة الأولى.

في خطوة تُوّج جهود الطلاب والمعلمين، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، وسط احتفالات عارمة من الطلاب وأولياء الأمور. وقد حقق الطلاب إنجازًا استثنائيًا بنسبة نجاح بلغت 87.61%، مما يؤكد على تميزهم وحرصهم على التفوق.