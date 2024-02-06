شوف نتيجتك عندنا بالاسم فقط.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول

صرح محافظ الشرقية منذ قليل عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر فبراير 2024 لجميع الطلاب والطالبات الذين اجتازوا اختبارات الصف الثالث الإعدادي هذا العام في جميع المواد الدراسية، والذين يترقبون ظهورها على أحر من الجمر حيث تعتبر من النتائج المهمة في حياة أي فرد فهي في المقام الثاني من حيث الأهمية بعد نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

قام الدكتور ممدوح غراب بالإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، ويمكن بكل سهولة للطلاب الحصول عليها من خلال زيارة الموقع الرسمي، ويتوجب الآن كتابة رقم جلوس واسمه وعلى الفور ستظهر النتيجة سواء درجات كل مادة دراسية على حدا و إجمالي المواد الدراسية، وقد تم الإعلان عن هذه النتيجة بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة والرصد ثم جاءت مرحلة الاعتماد من قبل محافظ الشرقية ونزولها على الموقع الرسمي المتاح على شبكة الإنترنت.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وبعد التعرف على لينك الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، فلقد ذكرت وزارة التعليم المصرية بشأن طريقة توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي لهذا العام والتي جاءت على النحو التالي:

اللغة العربية 40 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجات.

اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

بذلك يكون إجمالي المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول 140 درجة.

ونبه المحافظ بأن درجات الفصل الدراسي الثاني سيتم إضافتها على درجات الفصل الدراسي الأول أي أنه يحاسب على درجات الفصلين معًا.