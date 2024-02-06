دلع نفسك.. الرقي والأداء القوي خصائص هاتف Oppo A79 5G الحديث بسعر مناسب على قد اليد ومواصفات جبارة

اضافت شركة أوبو منذ فترة وجيزة هاتف جديد لتشكيلة هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس، والتي تتناسب مع كافة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، ليندرج بذلك هاتف أوبو Oppo A79 5G ضمن سلسلة A التي تستهدف الشباب، ولقد كانت الإنطلاقة الأولى له في دولة الهند، ولقد منحت أوبو هاتفها الحديث بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك التايوانية، وذلك لضمان سرعة الأداء وتجنب ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

مميزات هاتف Oppo A79 5G المناسب للشباب

ينفرد هاتف Oppo A79 5G بمجموعة من المميزات، نوضحها فيما يلي:

يتمتع هاتف Oppo A79 5G بقدرات تصويرية فائقة، حيث نجد كاميرا أساسية دقتها 50 ميجا بيكسل.

الهاتف مزود بقارئ بصمات يتم تثبيته بجانب الهاتف.

أما عن إطار هاتف أوبو فنجده ذو ملمس معدني من البولي كربونات.

تمنح شاشته تجربة رائعة أثناء الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات، حيث تبلغ نسبة السطوع إلى ما يقارب من 680 شمعة.

المرونة خلال أداء مهامه اليومية، وذلك عند ممارسة الألعاب أو تصفح الوسائط أو الويب، ذلك من حيث توافر المساحة الكافية لجميع التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو.

هذا بالإضافة إلى ميزة دعم شبكات الجيل الرابع والخامس، الأمر الذي يجعل درجة سرعة النت جيدة وموثوقة.

تكفي الشحنة الواحدة للهاتف يوم كامل، ذلك نظرًا لقوة بطاريته.

مواصفات هاتف Oppo A79 5G

فيما يلي توضيح لبعض من مواصفات هاتف Oppo A79 5G، والتي جاءت على النحو التالي: