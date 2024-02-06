الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية qalubiaedu. gov. eg. برقم الجلوس 2024

بدأ العد التنازلي لاعتماد ونشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، حث أنه من المقرر قيام اللواء عبد الحميد الهجان – محافظ القليوبية باعتماد النتيجة نهاية الأسبوع الجاري وفق ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية والتي أشارت خلاله أنه من المنتظر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع وبمجرد اعتماد السيد المحافظ سيتم نشرها على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية.

ما يقرب من 113 ألف طالب ينتظرون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

ويترقب نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية ما يقرب من 113 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة 113 ألف طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات أمام 440 لجنة، كما أدى عدد 1889 طالبا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية في 9 لجان، و6 طلاب مكفوفين في لجنة واحدة، و50 طالبا من ضعاف السمع والصم في 4 لجان.

الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

هذا وستكون النتيجة جاهزة للعرض فور اعتمادها من قبل محافظ القليوبية واعتماد نسبة النجاح، كما سيتم رفعها النتيجة بالكامل على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية.

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هذا وسوف يتم رفع النتيجة من خلال لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية برقم الجلوس 2024 على الصفحة الرسمية للمحافظة، وأكدت وكيل الوزارة أن عمليات التصحيح انتهت وتتم حاليا اللمسات الأخيرة قبل اعتماد النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024

يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية البحث عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على الرابط إضغط هنا

ثم النقر على خيار «نتائج المرحلة الإعدادية».

ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بعد ذلك يتم الضغط على عرض النتيجة.

أو بالدخول على رابط موقع نتيجة نت والذي يتح نتيجة الطالب ونسبته المئوية في جميع المواد وترتيبه على المدرسة والإدارة والمحافظة بالكامل.

مع خالص أمنيات موقع البديل للجميع بالنجاح والتوفيق.

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