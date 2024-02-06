“المحفظة هتتملي فلووس“ موعد صرف مرتبات شهر فبراير للقطاع الحكومي والخاص 2024

موعد صرف مرتبات شهر فبراير، في ظل الغلاء المتزايد في الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، ينتظر أغلب الموظفون بفارغ الصبر موعد قبض رواتب شهر فبراير ليتمكنوا من الإيفاء بإلتزاماتهم وشراء حاجاتهم، واليوم سنستعرض لكم من خلال هذا المقال المواعيد المقررة لصرف رواتب فبراير بمختلف المؤسسات الحكومية.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير

أعلنت وزارة المالية المصرية أنه من المقرر صرف مرتبات شهر فبراير على مدار خمسة أيام، وذلك بداية من يوم الخميس الذي يوافق 22 من الشهر وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر نفسه، ويختلف موعد صرف الراتب من مكان لأخر حسب النظام المتبع في كل مؤسسة.

جدول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

بعض المؤسسات العامة تبدأ بصرف رواتب شهر فبراير يوم الثاني والعشرون من الشهر، ومن أبرز تلك المؤسسات الجهاز المركزي للمحاسبات، ومديرية النقل، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئات التضامن الاجتماعي، والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومجلس الأمن القومي، ومجلس النواب، والهيئات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، أما المؤسسات التي ستصرف رواتب موظفيها لشهر فبراير في يوم الخامس والعشرون من الشهر فهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الكهرباء وما يتبعها من إدارات، ودار الإفتاء، وهيئات التنمية المحلية، وزارة الشباب والرياضة، في حالة تأخر الموظف في صرف راتبه في الأيام المحددة ، يمكنه صرف الراتب أحد أيام 26 و 27 و 28 من نفس الشهر وهي الأيام المقرر استئناف صرف الرواتب بها.

الحد الأدنى لأجور العاملين عن شهر فبراير 2024

يختلف الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة حسب درجة الموظف، ويبدأ الحد الأدنى من 4000 جنيه للدرجة السادسة، ثم يزيد ل 4500 جنيه للدرجة الخامسة، وللدرجة الرابعة 5000 جنيه، والدرجة الثالثة 5500 جنيه، الدرجة الثانية 6000 جنيه، والدرجة الأولى 7000 جنيه.