تعرف عليها الآن.. طريقة دفع الإيجار 1445 عبر منصة إيجار وتوثيق السداد عبر أبشر

منصة إيجار إحدى المنصات الإلكترونية السعودية التي قامت الحكومة بإنشائها للمساعدة في توفير عدد من خدمات إيجار الوحدات العقارية المختلفة بطرق قانونية، بالإضافة إلى تسهيل التعامل بين هيئة العقار والمستثمرين والمساعدة في سرعة إنجاز الخدمات المطلوبة، وتم إضافة خاصية دفع الإيجار باستخدام المنصة بداية من شهر يناير للعام الميلادي الحالي.

طريقة التسجيل لدفع الإيجار باستخدام منصة إيجار

يمكن للسكان المستأجرين دفع الإيجار لصاحب العقار باستخدام المنصة للمساعدة على سلامة التعامل ما بينهما، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة إيجار من هنا.

اختيار تفاصيل الرصيد ضمن قائمة البيانات الموجودة في الشاشة الرئيسية.

اختيار باقة الشحن المناسبة من بين الباقات التي يوفرها الموقع.

الضغط على طلب إصدار فاتورة وتحديد قيمتها.

اختيار الحساب البنكي وتسجيل بيانات التسديد المطلوبة.

النقر على تسديد المدفوعات الحكومية ثم الضغط على إضافة فاتورة جديدة.

إدخال بيانات التسديد الظاهرة على الشاشة.

توثيق سداد الإيجار باستخدام أبشر

من بين الطرق القانونية التي تساعد على حماية حقوق المستأجر والمؤجر هو توثيق سداد قيمة الإيجار من خلال منصة ابشر الالكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة أبشر من خلال الموقع الإلكتروني من هنا.

تسجيل الدخول إلى عبر استخدام رقم الهوية الوطنية وإضافة كلمة المرور.

النقر على أيقونة الخدمات من القائمة الجانبية.

الضغط على خدمات إيجار من اختيارات القائمة.

اختيار زر توثيق سداد الإيجار من ضمن القائمة.

النقر على العقد الذي يرغب المستخدم في توثيق سداد الإيجار الخاص به.

كتابة رقم التعريف البنكي (آيبان) الخاص بالمستأجر بدقة.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام الظاهرة لتوثيق سداد الإيجار.

الانتظار بعض الوقت حتى الموافقة على الطلب.

المسؤول عن دفع رسوم منصة إيجار

يكون المؤجر هو المسؤول عن دفع الرسوم المالية الخاصة بمنصة إيجار الإلكترونية والتي تبلغ 125 ريال يتم دفعها لمرة واحدة فقط لكل عقد عند تسجيله وتوثيقه، وتغطي هذه الرسوم تكاليف إنشاء الحساب على المنصة وتشغيله.