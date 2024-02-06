أعرف حالاً دولوقتي الأن… رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الاول “ظهرت الأن” برقم الجلوس natiga4dk.net

في المحافظة التي تشهد ترقبًا هائلًا، تستعد محافظة الشرقية للكشف عن نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الأيام القادمة وينتظر أكثر من 142 ألف طالب وطالبة بفارغ الصبر النتائج، حيث عملت لجان التصحيح بجهد كبير منذ بداية شهر فبراير، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الذي أكد على أهمية الإعلان عن النتائج قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، ومن المتوقع أن تظهر النتائج على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية خلال الأيام القادمة، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة سيتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتائجهم سواءً بواسطة رقم الجلوس أو الاسم وهذا التطور يعد فرصة هامة للطلاب لمعرفة نتائجهم وتقييم أدائهم في الامتحانات.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

تعد نتائج امتحانات “ثالثة إعدادي” من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب في مصر، فهذه النتائج تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الطلاب في المرحلة الثانوية، وتهتم وزارة التربية والتعليم بإعلانها في أقرب وقت ممكن ذلك يسهم في تسهيل عملية اختيار الطلاب لمسارهم الدراسي والتخصصات التي يرغبون فيها، وتترقب محافظة الشرقية بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الامتحانات، خاصةً بعد استكمال اعتمادها من قبل السيد المحافظ. وحتى الآن، تم اعتماد نتائج 13 محافظة، بما في ذلك القاهرة والجيزة والإسكندرية وبني سويف وسوهاج ومحافظة البحيرة والغربية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية عن توفر خدمة استعلام النتائج لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة وهذا الإعلان يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة ويخفف من حاجتهم للانتظار في طوابير طويلة أمام المدارس، وإليك خطوات بسيطة يمكن اتباعها للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الأساسي في محافظة الشرقية:

قم بفتح رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية أو قم بزيارة موقع “نتيجة نت“.

اضغط على خيار “نتائج الطلاب”.

حدد “نتائج سنوات النقل”.

اختر الصف الدراسي المراد الاستعلام عنه (الثالث الإعدادي).

حدد العام الدراسي (2023/2024).

أدخل اسم الطالب أو الرقم القومي أو رقم الجلوس الخاص بالطالب.

أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، عن نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بفخر واعتزاز وفقًا للإعلان الذي صدر، أظهرت النتائج نسبة نجاح ممتازة بلغت 87.61% وقد شارك في امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 141,477 طالبًا وطالبة، حضر منهم 140,921 طالبًا وطالبة وتفخر الشرقية بتحقيق 123,465 طالبًا وطالبة نجاحًا في الامتحانات، ما يمثل نسبة نجاح ملحوظة.