مبروك 3 اعدادي.. Link نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس فقط عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

الجدير بالذكر أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في بعض من المحافظات المختلفة في مصر، لذلك يرغب أولياء أمور طلاب الإعدادية محافظة القليوبية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024، ومن المقرر أن مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية تستعد لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية، ولكن بعد اعتمادها بصورة رسمية من قبل محافظ القليوبية، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة تصحيح نماذج الامتحانات وبعدها مباشرة يتم إعلانها عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بتوفير منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية، حتى تستطيع جميع طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الدخول إلى الرابط التالي واتباع الخطوات التالية:

هنا يجب على الطالب أو ولي الأمر الدخول إلى منصة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القليوبية من هنا أو من خلال الدخول إلى منصة نت للتعليم الأساسي من يجب تحديد نتيجة الشهادة الاعدادية. ثم كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس والمحافظة التابعه لها. ثم قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة، خلال لحظات بسيطة تظهر أمامك نافذة بها نتيجة الطالب بالتقديرات التي حصل عليها.

متى يتم اعلان نتيجه الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

من المقرر انه سيتم الاعلان عن النتيجة خلال الساعات القادمة عبر المنصات الإلكترونية، ولكن بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح ومراجعة الامتحانات داخل غرف الكنترول، ووفقًا لبيان مديرية التربية والتعليم في القليوبية أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن النتيجة يوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2024.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

يتم توزيع درجات الشهادة الاعدادية على جميع المهارات الدراسية بالمرحلة ويتم تقسيم المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول والتي تتمثل في التالي: