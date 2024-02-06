لينك نتائج الاعدادية الشرقية الفصل الدراسي الاول

يتهافت طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين 6 فبراير 2023، على البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية ومن خلال موقع نتيجة نت، للاطلاع على نتائجهم في الفصل الدراسي الأول بعد رحلة مليئة بالتحدي والمثابرة تُكلل اليوم بفرحة النجاح، حيث يعتمد محافظ الشرقية نتائج اعدادية الشرقية اليوم

نتائج الاعدادية الشرقية

تُتيح وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، منصة إلكترونية مُخصصة لعرض نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية يُمكن للطلاب وأولياء أمورهم ببساطة وسهولة، الوصول إلى هذه المنصة عبر الإنترنت، باستخدام رقم الجلوس فقط خطوات بسيطة تفصلهم عن معرفة درجاتهم في جميع المواد الدراسية، وتحقيق حلم النجاح تُؤكد وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، حرصها على توفير معلومات دقيقة ومُحدثة للطلاب وأولياء أمورهم. لذلك، تُواصل الوزارة جهودها لضمان سهولة الوصول إلى النتائج، وضمان شفافية العملية التعليمية بأكملها.

استعلم نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر نتيجة نت

تعم أجواء من الترقب والانتظار محافظة الشرقية، حيث يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم ب إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول حيث تتصاعد مشاعر القلق والأمل معًا، مع بدء العد التنازلي لإعلان النتائج، يلجأ العديد من الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطرح أسئلة حول رابط النتائج، ويبحثون عن أي معلومات جديدة قد تُساعدهم في التنبؤ بأداء طلابهم ويمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي والذي يتم عبر موقع نتيجة نت ويمكن القيام بالبحث عن نتيجة الاعدادية لمحافظة الشرقية عبرة البوابة الالكترونية للمحافظة وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية:

الدخول إلى رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية او من خلال نتيجة نت

اختر “الصف الثالث” من القائمة الرئيسية.

. اضغط على أيقونة “نتائج الامتحانات”.

حدد “نتائج الشهادة الإعدادية“.

أدخل الاسم الرباعي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

. اضغط على “أنا لست روبوت”.

انقر على “عرض النتيجة” للحصول على النتيجة النهائية.

تم إعلان نتائج امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة 2023/2024، وذلك وسط فرحة عارمة عمت جميع أنحاء المحافظة وقد بلغت نسبة النجاح 87.61%، متجاوزة التوقعات وناشرةً البهجة في قلوب الطلاب وعائلاتهم وبهذه النسبة، تُصبح الشرقية في مقدمة محافظات مصر من حيث نسبة النجاح في هذا الامتحان المهم وأعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن سعادته البالغة بهذه النتيجة المميزة، مهنئاً الطلاب الناجحين وطالباً منهم بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات.