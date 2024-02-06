متى ينزل؟ رابط وخطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1445 من خلال رقم الهوية وموعد صرف الدعم

يعمل برنامج حساب المواطن على توزيع مساعدات شهرية للمستفيدين منه للمساعدة على تحسين دخل العائلات المتواضعة، وتم الإعلان عن تاريخ تداول الدعم الذي يوفره البرنامج ومواعيد الصرف المستحقة للدورة 57 للعام الميلادي 2024 والذي يمكن الاستعلام عنه باستخدام المنصة الإلكترونية عبر إنشاء حساب شخصي فيها بعد الموافقة على طلب الانضمام إلى برنامج الدعم.

طريقة الاستعلام عن الاستحقاق في حساب المواطن

يمكن للكثير من المواطنين الاستعلام عن استحقاقهم للدعم المادي الذي يوفره برنامج حساب المواطن من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص به عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص.

إعادة كتابة الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.

النقر على زر الاستمرار.

تظهر حالة المستعلم بخصوص الأهلية ومدى استيفائه للشروط المطلوبة.

قيمة مبالغ دعم حساب المواطن

فيما يلي القيمة الخاصة بدعم حساب المواطن التي يتم توفيرها للمواطنين بعد صدور قرار تطبيق الدعم الزائد للمستفيدين من البرنامج، ويكون ذلك على النحو التالي:

تبلغ قيمة المساعدة الخاصة برب الأسرة مبلغًا يصل إلى 720 ريال.

أفراد الأسرة البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا يبلغ قيمة الصرف الخاص بهم 360 ريال.

الأطفال وأفراد الأسرة الذين يقل عمرهم عن 18 سنة يتم صرف مبلغ 215 ريال.

موعد صرف حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور النتائج الخاصة بالأهلية للانضمام إليه للدورة 75، كما تم تحديد اليوم الذي يتم إيداع المبلغ في الحساب البنكي الخاص بالمستفيد، وذلك في يوم عشرة من كل شهر ميلادي في حال عدم تزامنه مع إجازات رسمية خاصة بالمملكة، ويتم إيداع الدفعات المالية بداية من الساعة 12:00 صباحًا في نفس يوم صرف المستحقات المالية.

يتم تقديم المستحقات في يوم الأحد في حال موافقة يوم 10 من الشهر الميلادي ليوم السبت، كما يتم صرفها في يوم خميس في حال موافقة يوم 10 من الشهر الميلادي ليوم الجمعة، ويتم العمل بنفس هذه الطريقة مع مختلف الإجازات الرسمية داخل المملكة السعودية.