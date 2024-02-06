نتيجة الصف ا لثالث الإعدادي محافظة الشرقية برقم الجلوس عبر نتيجة نت وموقع المحافظة sharkia.gov.eg “اعرف ترتيبك على الإدارة والمحافظة كمان”

يتساءل الطلاب والطالبات من محافظة الشرقية بالوقت الحالي عن نتيجه تالته اعدادي محافظه الشرقيه الفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بعد أن أكد وكيل الوزارة محمد رمضان أن النتيجة تم الانتهاء منها، حيث تم التصحيح والمراجعة والرصد والتدقيق، وذلك على أعلى مستوى، فدعونا نوضح لكم رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها، فضلًا تابعوا معنا.

نتيجه تالته اعدادي محافظه الشرقيه

سبق أن تم تحديد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية على أن يكون اليوم الثلاثاء أو غدًا الأربعاء على أقصى تقدير، بحيث يتم اعتمادها وإتاحتها بشكل رسمي على الطلاب والطالبات، وللعلم أن أن وكيل الوزارة وضح أن النتيجة تُعتمد من معالي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ثم إتاحتها من خلال الطرق التلاية:

الموقع الإلكترونية للمحافظة على الشبكة.

الصفحة الرسمية للمديرية على الفيسبوك.

موقع نتيجة نت.

حيث ما على الطلاب سوى الدخول لواحدًا من المواقع السابقة، ومن ثم الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص به.

الاستعلام عن نتيجه تالته اعدادي محافظه الشرقيه

بمجرد اعتماد النتيجة بشكل رسمي على الطلبة من قبل معالي المحافظ، سيُتاح الاستعلام كما يلي:

الولوج إلى موقع محافظة الشرقية على شبكة الإنترنت أو موقع نتيجة نت .

على شبكة الإنترنت أو موقع . اختيار نتيجة الصف الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية برقم الجلوس.

أضف رقم الجلوس الخاص بك، ومن ثم ستظهر لك النتيجة.

علمًا بأن موقع نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه “نتيجة نت”، يُتيح للطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة والتعرف على درجات الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه ومعرفة الترتيب على المدرسة والمحافظة أيضًا.