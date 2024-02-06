“ألف مبرووك” الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس عبر natiga.qalubiaedu

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بأن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية ستكون متاحة للطلاب يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة وتسجيل الدرجات، على أن يتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظ ثم يتم نشرها إلكترونيا على الرابط المخصص على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالاسم ورقم الجلوس بدون الحاجة لذهاب للمدارس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية

أفادت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية أن عملية التصحيح قد تمت بدقة كبيرة حيث تمت مراجعة كافة أوراق الإجابات من قبل عدة مصححين، مشيرة بأنه تم التركيز على مصلحة الطلاب في المقام الأول، وستكون نسبة النجاح في نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول في محافظة القليوبية لعام 2024 ستكون راضية للغاية ومبشرة ومفرحة لجميع الطلاب.

البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية 2024

يتيح موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رابط إلكتروني للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس فور رفعها على هذا الرابط، وهناك خطوات معينة لمعرفة نتيجتك بسهولة تامة وهي:-

الدخول على الرابط الرسمي لموقع مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية.

اختر الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمات التربية والتعليم.

انقر على ايقونه نتائج الشهادة الإعدادية 2024 القليوبية.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

انقر على زر عرض النتيجة.

من الجدير بالذكر أن لم يتبقى على ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة القليوبية سوى ساعات معدوده، فمن المتوقع أن يتم اعتمادها غداً من قبل محافظ القليوبية، متمنيين لجميع الطلاب النجاح والتفوق وتحقيق أعلى الدرجات.