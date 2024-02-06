“دور على اسمك” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يمكنكم الاستعلام عن الأسماء التي يشملها برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث أتاحت الوزارة إمكانية الإطلاع على تلك الأسماء إلكترونيًا وذلك للتيسير على المواطنين، وفيما يلي نستعرض لكم رابط وطريقة معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية : الدخول الى موقع هيئة الحماية الاجتماعية “مظلتي” من خلال الضغط على هذا الرابط.

الانتقال الى “هيئة الرعاية الاجتماعية” واختيار “أسماء المشمولين”.

تحديد رقم الوجبة الأخيرة.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة، وتحديد المحافظة التي يتبعها المستعلم.

الضغط على “عرض” لتظهر أمامك كافة الأسماء التي تتضمنها قائمة الوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية عدد من الشروط الواجب توافرها في الشخص للإستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي نستعرض لكم الشروط المطلوبة :

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية، ومقيم داخل أراضيها.

وأن يكون عمره لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، وللنساء فلابد ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن 4 أفراد.

وأن يكون المتقدم مسجل في الشؤون الاجتماعية.

أن يكون من ذوي الدخل المحدود ويحتاج بالفعل إلى الدعم.

أسباب عدم القبول في الرعاية الاجتماعية

بعض الأشخاص يتفاجئون بعدم قبولهم في برامج الرعاية الاجتماعية، وقد يكون ذلك لأحد الأسباب التالية :