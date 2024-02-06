الشغل في السعودية والقبض بالريال.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن حاجته لشغل وظائف إدارية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الإعلان عن توفر عدد من الوظائف الإدارية عبر حسابه الرسمي على موقع LinkedIn، وتهدف تلك الوظائف الشاغرة إلى استقطاب حملة الشهادات الجامعية في مدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

تعرف على الوظائف التي أعلن الاتحاد السعودي عن حاجته لشغلها

الوظائف المتاحة:

1- منسق الحكام:

– حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنة.

– القيام بالتنسيق لحجز تذاكر السفر للمشاركين في الدورات.

– القيام بحجوزات الفنادق للمشاركين.

– إعداد خطابات الإذن للمشاركين في الدورات.

– التواصل مع جميع الأطراف المعنية للقيام بحجز ملاعب كرة القدم المخصصة للدورات.

– تجهيز المعدات اللازمة للدورات.

– الإشراف على مستودع قسم الحكام.

– القيام بإصدار التأشيرات اللازمة للمشاركين في الدورات بالتنسيق مع الأقسام الأخرى.

– الترحيب بالضيوف المشاركين في الدورات.

– إعداد المراسلات.

– المساهمة في تنظيم الأنشطة المتنوعة مثل الدورات ومعسكرات التدريب وورش العمل.

– استلام وتسليم معدات الحكام.

2- منسق حكام أول:

– حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– التنسيق بشأن حجز تذاكر السفر للحكام والمقيمين.

– التنسيق لحجز الفنادق للحكام المعينين.

– إعداد خطابات الإذن للحكام والمقيمين.

– تسجيل جميع الحكام المعينين في النظام.

– تجهيز خطابات التعويض المقررة للحكام وتسوية جميع المستحقات المالية.

– التعامل بجدية مع كافة الشكاوى الواردة من الأندية والحكام.

– تجهيز الخطابات اللازمة والمتعلقة باستفسارات الأندية من (الشكاوى، تصحيح تقارير الحكام، إلخ).

– القيام بتنظيم الأنشطة مثل الدورات، معسكرات التدريب، وورش العمل.

– الترحيب بالضيوف المشاركين في الدورات.

– استلام وتسليم معدات الحكام.

موعد وطريقة التقديم للوظائف التي أعلن الاتحاد السعودي عن حاجته لشغلها

أولاً موعد التقديم يتاح التقديم ابتداءً من اليوم.

ثانياً طريقة التقديم:

– للحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط والمهارات المطلوبة والوصف الوظيفي، ولتقديم الطلبات بالإمكان الحصول على مزيد من التفاصيل وتقديم الطلبات من خلال الرابط التالي على موقع LinkedIn (يتطلب إنشاء حساب على LinkedIn قبل التقديم) أضغط هنا.

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