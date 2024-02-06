 مبروك ظهرت 3 اعدادي .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 ترم اول برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

بدأت طلاب الإعدادية بمحافظة الشرقية البحث عن نتيجة الشهادة الاعداديه محافظة الشرقيه 2024 الفصل الدراسي الأول عبر محركات البحث “جوجل”، تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل الدراسية ارتفعت معدلات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي للبحث عن نتائج كافة طلاب المراحل التعليمية، الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية في عدد من المحافظات المتنوعة في مصر، لذلك بدأ طلاب محافظة الشرقية بالقلق والبحث الشديد عن نتائجهم ومعرفة الرابط الالكتروني للحصول على النتيجة.

موعد اعلان نتيجه الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

بعد ان قامت العديد من المحافظات المختلفة في مصر بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، توضح في بيان لها أنه يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 خلال الساعات المقبلة، ولكن فور انتهاء مرحلة تصحيح الامتحانات ومراجعتها داخل غرف الكنترول، بالإضافة إلى مراجعة الدرجات، وبعد أن يتم اعتمادها من قبل محافظ مديريه التربيه والتعليم بالشرقية، ومن الممكن أن يتم الإعلان عنها رسميًا يوم مساء الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، أو صباح يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024.

رابط نتيجه الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

أتاحت مديرية وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية 2024 لكافة طلاب الشهادة الإعدادية لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك من خلال إتباع الطالب الخطوات التي يجب الالتزام بها للحصول على النتيجة بالدرجات، وهذه الخطوات تتمثل في التالي:

هنا قم بالدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من او قم بالدخول على منصة نتيجه نت التابعه لمحافظه الشرقيه من هنا ثم قم بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس. ثم قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة، بعد وضع ثواني تظهر أمامك نتيجه الطالب بالدرجات والتوقعات التي حصل عليها.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشر

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

قية، أكدت أن درجات كل طالب في المرحله الاعداديه يتم اعتمادها للطالب من خلال جمع درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني وليست درجات الترم الاول فقط، حيث يقوم الطالب بتأدية إختبارات الفصل الدراسي الأول والدرجات التي حصل عليها ويتم إضافتها إلى درجات الفصل الدراسي الثاني، ويتم توزيع درجات الترم الاول للمواد المضافة للمجموع الكلي للفصلين كالتالي: