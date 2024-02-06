رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لإعلان نتائج الشهادات برقم الجلوس والاسم service.azhar.eg

البحث قائم الآن من قبل الطلاب والطالبات يبحثون حاليًا عن رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024، حيث من المفترض أن يتم إعلان بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية على الجميع الأيام القادمة، حيث النتيجة مفترض أن تظهر اليوم الثلاثاء على الطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية، فدعونا نوضح لكم رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها، كونوا معنا.

بوابة الازهر الالكترونية 2024 لإعلان نتيجة الشهادات

أكدت مشيخة الأزهر في وقت سابق أن النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي والصف السادس الابتدائي للمرحلتين الابتدائية والإعدادية سيتم الإعلان عنها الفترة القادمة، حيث قيل أن النتيجة تظهر اليوم الثلاثاء على الطلاب والطالبات، حيث النتيجة تظهر للطلاب بعد تسجيل رقم الجلوس الخاص بهم، حيث يختار الطالب المرحلة وأيضًا المنطقة الأزهرية ورقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الأزهرية 2024

تظهر نتيجة الشهادة الأزهرية 2024 هذا العام عبر بوابة الازهر الالكترونية 2024، حيث خطوات الاستعلام عن النتيجة، تأتي على النحو التالي:

زيارة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت، ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف.

الموجودة على شبكة الإنترنت، ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف. قم باختيار نتيجة الشهادات الإبتدائية والإعدادية.

اختر المنطقة الأزهرية بأي محافظة ثم أضف رقم الجلوس الخاص بك.

انقر على زر “استعلام”، وبعدها تظهر النتيجة أمامك.

ويُذكر أنه سنويًا يتم إتاحة نتيجة الشهادات الإبتدائية أو الإعدادية على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف، حيث يتوجه الطالب المستعلم إلى بوابة الأزهر ويختار خدمات الأزهر ويبدأ باختيار الشهادة الذي يرغب في الاستعلام عنها، وبعدها يُدخل رقم الجلوس الخاص به، وبعدها تظهر النتائج كاملة بكل المواد الدراسية.