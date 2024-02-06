لولو تسمع كلمة ماما.. تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات مجاناً أقوى أغاني الأطفال

تردد قناة وناسة 2024، وناسة الشهير ب لولو واحد من أهم وأقوى القنوات الفضائية المخصصة في نقل محتوى الأطفال، انطلقت القناة على الساحة الفضائية منذ 10 سنوات، حققت النجاح انتشار كبير في مختلف الدول العربية، مما يرتفع البحث عن ترددها الجديد يوم بعد يوم لأن الآباء والأمهات يريدون ضبطها على الجهاز، لأن القناة يتحدث عنها الكثير ويؤكدون بأنها قناة ناجحة تختار المحتوى المناسب للأطفال.

يتابع القناة الأطفال من فئات عمرية مختلفة وينجذبون إليها وخاصةً الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين العام والثلاثة سنوات، الألوان التي تقدمن بها وناسة المحتوى جذابة تلفت انتباه الأطفال لأن العمر الصغير ينجذب إليها بشكل كبير ويشعرون بالسعادة من رؤيتها، تعمل وناسة على مدار 24 ساعة بدون أي توقف ودائماً تتصدر البحث الأول على جوجل، لذا ترقبوا الفقرات التالية لمعرفة تردد قناة وناسة 2024.

تردد قناة وناسة 2024

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

قناة وناسة تحديث فبراير 2024

عندما ظهرت قناة لولو لأول مرة على الساحة الفضائية كانت تعرض محتوى بسيط جداً ويوم بعد يوم من الشهرة والنجاح، قامت القناة بالعمل على نقل أكبر عدد من المحتوى الترفيهي الذي يسعد الأطفال ويشعرهم طوال الوقت بسعادة ويجذبهم لمتابعة القناة أطول وقت ممكن، تعمل قناة وناسة على جميع الأقمار الصناعية بدون رسوم إشتراك وهذا لأن القناة غير مشفرة وتعمل بأقوى إشارة وتستخدم أحدث التقنيات والإمكانيات، كما أن القناة تعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف في تقدم برامج وأغاني ترفيهية ورسوم متحركة وأناشيد تعليمية ودينية ويمكنكم ضبط على الجهاز بكل سهولة