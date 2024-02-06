هنا.. رابط استخراج نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 epedu.gov.iq

نتائج الثالث متوسط بالعراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب ظهور نتائج الثالث متوسط نظرًا لكثرة الأسئلة المطروحة حول موعد النتائج، حيث يعيش الطلاب وأولياء أمورهم حالة من القلق والترقب بسبب رغبتهم في معرفة نتيجة هذه المرحلة المصيرية والتي يتوقف عليها مستقبل الطلاب بعد فصل دراسي شاق، وستقوم الوزارة بالإعلان عن ظهور النتيجة على منصاتها فور نزولها.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024

من المرجح أن تظهر نتائج الفصل الدراسي الأول للثالث متوسط بالعراق خلال الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان عن نتيجة كل محافظة على حدة، والمحافظات المتوقع ظهور النتائج بها قريبًا بغداد والأنبار والبصرة والكرخ الأولى والكرخ الثانية وصلاح الدين والموصل وكركوك، وستكون النتائج متاحة عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، وبعدها بساعات قليلة ستكون داخل الإدارات التعليمية والمدارس.