هنا.. رابط استخراج نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 epedu.gov.iq
نتائج الثالث متوسط
نتائج الثالث متوسط بالعراق
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب ظهور نتائج الثالث متوسط نظرًا لكثرة الأسئلة المطروحة حول موعد النتائج، حيث يعيش الطلاب وأولياء أمورهم حالة من القلق والترقب بسبب رغبتهم في معرفة نتيجة هذه المرحلة المصيرية والتي يتوقف عليها مستقبل الطلاب بعد فصل دراسي شاق، وستقوم الوزارة بالإعلان عن ظهور النتيجة على منصاتها فور نزولها.
موعد ظهور نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024
من المرجح أن تظهر نتائج الفصل الدراسي الأول للثالث متوسط بالعراق خلال الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان عن نتيجة كل محافظة على حدة، والمحافظات المتوقع ظهور النتائج بها قريبًا بغداد والأنبار والبصرة والكرخ الأولى والكرخ الثانية وصلاح الدين والموصل وكركوك، وستكون النتائج متاحة عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، وبعدها بساعات قليلة ستكون داخل الإدارات التعليمية والمدارس.
رابط استخراج نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024
بعد أن يتم الإعلان عن ظهور نتائج الثالث متوسط سيكون بإمكان الطلاب الإطلاع عليها عبر الانترنت، حيث ستقوم الوزارة بتنزيل النتائج على موقعها الرسمي، وفيما يلي نستعرض لكم طريقة الاستعلام بالخطوات ورابط الدخول :
- الدخول الى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم من خلال الضغط على هذا الرابط.
- الضغط على “نتائج طلاب الصف الثالث متوسط” من قسم “نتائجنا الإلكتروني”.
- تحديد المحافظة، ثم إدخال رقم الجلوس والضغط على “بحث”.
- ليظهر أمامك اسم الطالب المستعلم عنه والنتيجة.