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هنا.. رابط استخراج نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 epedu.gov.iq

نتائج الثالث متوسط

Mahmoudمنذ 3 ساعات
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نتائج الثالث متوسط العراق

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024

بعد أن يتم الإعلان عن ظهور نتائج الثالث متوسط سيكون بإمكان الطلاب الإطلاع عليها عبر الانترنت، حيث ستقوم الوزارة بتنزيل النتائج على موقعها الرسمي، وفيما يلي نستعرض لكم طريقة الاستعلام بالخطوات ورابط الدخول :

  • الدخول الى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم من خلال الضغط على هذا الرابط.
  • الضغط على “نتائج طلاب الصف الثالث متوسط” من قسم “نتائجنا الإلكتروني”.
  • تحديد المحافظة، ثم إدخال رقم الجلوس والضغط على “بحث”.
  • ليظهر أمامك اسم الطالب المستعلم عنه والنتيجة.
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Mahmoudمنذ 3 ساعات
0

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