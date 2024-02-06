تعرف على قنوات تعرض مسلسل نساء لا يقهرن مدبلج عربي الحلقة 120 اليوم

قنوات تعرض مسلسل نساء لا يقهرن، يتساءل عنها العديد من المشاهدين، يعتبر هذا المسلسل من أشهر الأعمال الدرامية الهندية، حيث يحكي قصة “آبا راجيتا” ، التي تخلى عنها زوجها وهي حامل في طفلتها الثالثة، وبعد مرور 15 عامًا يعود الزوج إلى حياتها ، لكنها تكتشف أن لديه زوجة أخرى وابنة منها، في هذا المقال سنقدم إليكم تردد القناة الناقلة للمسلسل الهندي.

قنوات تعرض مسلسل نساء لا يقهرن

يبحث العديد من المشاهدين عن قنوات تعرض مسلسل نساء لا يقهرن لمشاهدة الحلقات، فهو يبث عبر القناة الفضائية زي الوان، التي تبث على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة زي ألوان: 11277

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة زي ألوان: 11862

الاستقطاب:عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أحداث الحلقة 119 من نساء لا يقهرن

في الحلقة 119 من مسلسل نساء لا يقهرن، تشتعل الأحداث عندما تخطف موهيني ديشا وتقوم العائلة بالبحث عنها، بعد أن عمدت موهيني إلى اختناقها بسلسلة الزواج وإلقائها في برميل لتموت قبل أن يراها أحد، وتهاجم آبا راجيتا موهيني لتكشف عن مكان ابنتها ولكنها تسقط على الأرض وتفقد الوعي بعد أن خنقها أكشاي.

موعد عرض مسلسل نساء لا يقهرن

موعد عرض مسلسل نساء لا يقهرن هو كل يوم من السبت إلى الخميس على قناة زي ألوان في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية.