موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 147 مترجمة عربي والقنوات التي ستعرضها

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة، من أشهر المسلسلات التركية والعربية في هذا الوقت، حيث يعرض المسلسل قصة تاريخية حقيقية عن كيفية تأسيس الدولة العثمانية الإسلامية بقيادة عثمان بن أرطغرل من قبيلة الكايي التركية، وبالتالي حقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بدايته في عام 2019، وزادت شعبيته في الموسم الخامس الذي يتضمن أحداثا مثيرة، في هذا المقال سنوفر لكم أبرز المعلومات عن الحلقة 147 من المسلسل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة

أصبح عشاق الدراما التاريخية التركية ينتظرون بفارغ الصبر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة، خاصة بعد أن شهدت الحلقة السابقة أحداثا مثيرة للغاية وانتهت بكشف عثمان عن قيام يعقوب بخيانة قبيلته وتحالفه مع الأعداء، وكان من ضمن الأحداث الأخيرة أيضًا مواجهة عثمان لمجموعة من الهجمات على قبيلته بهدف إشعال الصراع بين القبائل، ومن المتوقع ظهور شخصية جديدة تزعم أنها من عائلة عثمان وخاصةً ابنة عم عثمان ، كما سنرى السيدة بالا تتعرض لهجوم من الأعداء وتصاب بالسهام لكنها تنجو بأعجوبة ، وهذا ما كشفه الإعلان الجديد للحلقة 147.

المؤسس عثمان قصة عشق مدبلج

ينتظر عشاق المسلسل التاريخي المؤسس عثمان موعد عرض الحلقة الجديدة منه بفارغ الصبر، وبالتالي ستبث الحلقة في الوقت المحدد مساء الأربعاء الساعة السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية وتركيا على قناة atv التركية التي تتمتع بعرض المسلسلات حصريًا، وفي نفس الوقت أيضًا سيتمكن المشاهدون من متابعة الحلقة مدبلجة إلى اللغة العربية مساء الخميس الساعة الحادية عشرة على قناة الفجر الجزائرية.