“شحن كوينز بيس”.. تحديث لعبة بيس eFootball 2024 v3.3.0 الموسم الرابع على جميع الأجهزة

لعبة بيس تُعتبر من أكثر الألعاب الإلكترونية التي لاقت شهرة وإعجابًا من الصغير والكبير على مستوى دول العالم، فهي تقدم محاكاة لمباريات كرة القدم الحقيقية، ويبحث محبو كرة القدم عن تحديث لعبة بيس eFootball 2024 v3.3.0، حيث إنها تتيح بين حين وآخر تحديثات من شأنها أن تحسن جودة اللعب وتزيد من متعته، وإذا كنت من محبي هذه اللعبة فإليك المعلومات التالية.

كيفية تحديث لعبة بيس eFootball 2024 v3.3.0

يبحث الجماهير عن تحديث لعبة بيس، وذلك ليتمكنوا من الحصول والاستفادة من كافة الإمكانيات التي تتوافر مع التحديث مما يجعل لعبهم أمهر وأفضل، وتمثلت خطوات عملية التحديث فيما يلي:

ابدأ بتشغيل اللعبة على الجهاز الذي قمت بتنصيبها عليه.

فور دخولك اللعبة، انظر إلى أيقونة التحديث أو أية إشعارات تخبرك بوجود تحديث جديد. قد تظهر لك رسالة تقترح عليك تحديث اللعبة فورًا.

في حال عدم وجود إشارة للتحديث داخل اللعبة، اتجه إلى المتجر الإلكتروني لجهازك، سواء كان iOS أو Android.

في المتجر، استخدم خاصية البحث للعثور على تحديث لعبة eFootball 2024. قد تجد تنبيهًا بوجود تحديث جديد أو يحدث التحديث تلقائيًا.

عندما تجد التحديث، اضغط على زر التحديث ليبدأ التنزيل والتثبيت على جهازك.

بعد الانتهاء من تثبيت التحديث، شغّل اللعبة مجددًا واستمتع بكل ما هو جديد من ميزات وإضافات وهدايا تم دمجها.

تسريبات تحديث لعبة بيس eFootball 2024 v3.3.0

مع انتشار خبر تحديث لعبة بيس، وجاءت كثيرًا من التسريبات عما أصبحت تضمه من أحداث جديدة بعد التحديث، كان أشهر هذه التسريبات مايلي:

ظهور ما يقارب تسعة لاعبين في بكج كرنفال البرازيل وأشهرهم رونالدينيو، روماري ، روبرتو كارلوس.

ظهور تشكيلة من الأندية وأبرزهم برشلونة، أرسنال، بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد.

ظهور تشكيلة من المدربين الجدد.

شحن كوينز يبس 2024 يتم بشكل مجاني عبر مجموعة من المهام الجديدة ضمن التحديث.

تحديث كوينز بيس المجاني 2024 عبر المهام الجديدة يُرتقب أن يضم بكج كرنفال البرازيل تسعة من اللاعبين البارزين بمن فيهم رونالدينيو، رماريو، وروبرتو كارلوس، يُخطط أيضًا لإصدار حزم مدربين جديدة. ستشمل الحزم الجديدة الأندية الكبرى مثل برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، أرسنال، إيه سي ميلان، وإنتر ميلان، ومن المنتظر إصدار بطاقات بيج تايم ايبك من بينها.

أحداث بيس eFootball 2024 v3.3.0 الموسم الرابع

إطلاق احتفالية خاصة بالبرازيل.

إضافة أساطير جدد إلى متجر نقاط eFootball.

تحديث اللعبة ببطاقات جديدة.

تجديد فعالية الماتش باص.

إجراء تعديلات على طريقة اللعب تشمل اللاعبين بدون كرة وتحسينات على المراوغات والتسديدات.

تحديث حزم عقود الترشيح مع كل موسم جديد.

إطلاق بكج نجوم الأسبوع بتوقعات تضم مانويل نوير، تشاوميني، ألفونسو ديفيز، وديباي نظرًا لتألقهم في المباريات الأوروبية هذا الأسبوع.

تحديث طاقات المدربين البوستر المشتراة بالكوينز.

مميزات تحديث لعبة بيس eFootball 2024 v3.3.0

لا بد من وجود عدد من المميزات الرائعة في لعبة بيس، حيث سيكون ذلك مبرر واضح لعمليات البحث الكثيفة حول تحديث لعبة بيس، ومن هذه المميزات مايلي: