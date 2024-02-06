“هتقبض بواكي وألوفات“ رابط التقديم على وظائف وزاره الأوقاف 2024 jobs.caoa.gov.eg.. الموعد والشروط والأوارق المطلوبة
وظائف وزاره الأوقاف
رابط التقديم في وظائف وزاره الاوقاف
تطلق وزارة الأوقاف مسابقة لتعيين عدد 2000 من العمال والموظفين بمختلف التخصصات، ومن المقرر فتح باب التقديم بالمسابقة في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، وسيتم تعيين 1000 عامل، و 1000 إمام بالمؤهلات المطلوبة والتي تتضمن خريجي الكليات الآتية : اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة، والدعوة الإسلامية، والإعلام ،واللغات والترجمة، وفيما يلي طريقة التقديم :
- الدخول الى بوابة الوظائف الحكومية من هنا.
- الانتقال الى وظائف وزارة الأوقاف.
- الضغط على “التقديم في الوظائف”.
- تعبئة نموذج الطلب، ورفع المستندات المطلوبة.
موعد وشروط التقديم على وظائف وزاره الاوقاف
وطبقا لما جاء في تأكيدات وزارة الأوقاف، فإن التقديم علي وظائف وزارة الأوقاف ستكون خلال النصف الثاني من شهر فبراير لعام 2024 الجاري، وهناك بعض الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة الأوقاف وقد تساهلت الوزارة عند وضع الشروط لإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على الوظيفة، وفيما يلي نستعرض لكم تلك الشروط :
- مد سن التقديم للمرة الأولى الى 40 عامًا.
- وظائف العمال يمكن أن يتقدم اليها الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.
- وظائف الأئمة لا تشترط التقدير العالي، فيمكن للحاصلين على تقدير مقبول التقدم للمسابقة.
الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف وزاره الاوقاف
عند التقدم الى مسابقة وزارة الأوقاف يتوجب مع تقديم الطلب إرفاق بعد الأوراق اللازمة لإستكمال إجراءات التقديم، وفيما يلي الأوراق المطلوبة :
- نسخة مصورة من بطاقة الرقم القومي سارية المدة.
- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
- عدد 1 صورة شخصية مقاس 4 × 6.
- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية، أو شهادة الإعفاء النهائي.
- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، على أن تكون حديثة الاستخراج.
- ولذوي الهمم لابد من تقديم شهادة التأهيل.