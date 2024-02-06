“هتقبض بواكي وألوفات“ رابط التقديم على وظائف وزاره الأوقاف 2024 jobs.caoa.gov.eg.. الموعد والشروط والأوارق المطلوبة

رابط التقديم في وظائف وزاره الاوقاف

تطلق وزارة الأوقاف مسابقة لتعيين عدد 2000 من العمال والموظفين بمختلف التخصصات، ومن المقرر فتح باب التقديم بالمسابقة في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، وسيتم تعيين 1000 عامل، و 1000 إمام بالمؤهلات المطلوبة والتي تتضمن خريجي الكليات الآتية : اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة، والدعوة الإسلامية، والإعلام ،واللغات والترجمة، وفيما يلي طريقة التقديم :