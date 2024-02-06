المؤسس عثمان الحلقة 147 على قصة عشق وقناة atv التركية.. خلافات جديدة بين علاء الدين وغونجا

المؤسس عثمان الحلقة 147 يوجد عليها بحث كبير جداً الآن بعد انتشار الإعلان الترويجي الأول والثاني، حيث تحمل مقاطع الفيديو الترويجي للحلقة لقطات مشوقة للغاية، وهذا ما يجعل الحلقة تتصدر محركات البحث على مواقع التواصل وجوجل بشكل ملحوظ، يوم بعد يوم يزداد نجاح وشهرة مسلسل قيامة عثمان ولولا نجاحه ما كانت عملية البحث مرتفعة بهذا الشكل، ويعود هذا النجاح لأداء فريق العمل واتقانهم الشخصيات التاريخية، اليوم نستعرض لحضراتكم تفاصيل مختصرة عن أحداث المؤسس عثمان الحلقة 147 الموسم الخامس.

المؤسس عثمان الحلقة 147

قيامة عثمان من الأعمال المميزة التي بدأ عرضها على القنوات الفضائية التركية في نوفمبر لسنة 2019 وحقق نجاح كبير وغير متوقع، حقق الموسم الأول من المسلسل إيرادات بملايين الملايين وجذب انتباه الجمهور المشاهد في فترة قصيرة، ومن وقتها تتوالى نجاحات المسلسل مع كل حلقة جديدة يتم عرضها، في الحلقة القادمة يشهد المسلسل تطورات ملحوظة في الأحداث، تدهور في علاقة غونجا وعلاء الدين تجعله يتخذ قرار نهائي أنه يبتعد ويفكر في كيان الدولة ويساند والده في المحنة التي يمر بها وسط صراعات مع المغول، حيث يدبر يعقوب فخ لعثمان للسيطرة على الدولة وتشويه صورتها أمام الجميع، لكن عثمان أذكى من ذلك ويعلم ما مخططات يعقوب ويستعد لحرب مع المغول ويخبر عائلته وجيشه بذلك.

يعرض المسس عثمان على قناة atv التركية مرة واحدة على مدار الأسبوع ويكون توقيت العرض التاسعة مساءً حسب توقيت السعودية وتركيا، وفي الساعة الواحدة صباحاً يتم نقل المسلسل مترجم باللغة العربية على موقع قصة عشق، وبعد انتهاء عرض الحلقة على atv التركية تقوم قناة الفجر الجزائرية بنقل المسلسل يوم الخميس في الساعة 11 بتوقيت السعودية.

تردد قناة atv التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية