“انتقام عثمان من يعقوب “مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 كاملة مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية بجودة HD

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147، الذذي أصبح من أكثر المسلسلات التركية شهرة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهذا بفضل المحتوى المتميز الذي يعرضه المسلسل من أحداث مثيرة، استطاعت أن تحظى على إعجاب وبحث عدد كبير من المشاهدين خلال الأيام الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 ….

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 كاملة

حيث يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 الكثير من الأحداث الشيقة التي حدثت بالفعل وقت بناء الدولة العثمانية، والصراعات التي خاضها المؤسس عثمان للنهوض بالدولة العثمانية والتصدي للمغول والتتار .

ويتعرض المؤسس عثمان خلال الحلقات الماضية إلى مؤامرة كبيرة من قبل يعقوب إلا أنه قرر أن ينتقم منه بعد أن اكتشف خيانته، وكالعادة يمر عثمان بالعديد من المواقف التي جعلت منه بطلاً يتحاكى عنه الأشخاص على مر الزمن، هذا بجانب الحروب والصراعات التي خاضها أمام المغول والتتار والأعداء الذين حاولوا مراراً أن يقضوا على الدولة العثنانية إلا أن شجاعة عثمان لم تمكنهم من هذا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147

يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 على قناة الفجر الجزائرية، مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، ويمكنكم أيضاً متابعة الحلقات كاملة بدون تقطبع أو تشويش على موقع قصة عشق .

تردد قناة الفجر الجزائرية