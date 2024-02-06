مفاجأة من العيار الثقيل.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024

ننشر لكم متابعينا الكرام أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت على مدار الأيام القليلة الماضية تراجع كبير في سعر الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة السعودي، واليوم الثلاثاء 6 فبراير تراجعت أسعار أعيرة الذهب الشعبية الأكثر مبيعاً في المملكة والسبائك، وجاءت فترة تراجع سعر الذهب بالتزامن مع تراجع الذهب عالمياً ويعتبر هذا من أهم العوامل المؤثرة على سعر الذهب في المملكة، حيث وصل سعر الأوقية إلى 2023 دولار في أخر التعاملات.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية

خلال الفترة الأخيرة تغيرات أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من الارتفاع الشديد وتسبب هذا في حالة من الركود في سوق الصاغة، واليوم الثلاثاء تراجعت الاسعار بشكل ملحوظ وجاءت على النحو التالي:

سجل عيار 24 نحو 243.98 ريال سعودي مما يعادل 65.06 دولار ويعتبر هو أكثر الاعيرة تداولاً في المملكة.

سجل عيار 22 نحو 223.83 ريال سعودي مما يعادل 59.68 دولار.

سجل عيار 21 نحو 213.49 ريال سعودي مما يعادل 56.93 دولار.

سجل عيار 18 نحو 182.99 ريال سعودي مما يعادل 48.80 دولار.

سجل عيار 14 نحو 142.95 ريال سعودي مما يعادل 38.12 دولار.

بينما سجل سعر الأونصة 7588 ريال سعودي مما يعادل 2023 دولار.

سعر سبائك الذهب في المملكة العربية السعودية

تعتبر سبائك الذهب في المملكة العربية السعودية من أكثر السلع التي يقبل عليها الكثير من المواطنين كنوع من أنواع الاستثمار الأمن، وجاءت أسعار السبائك اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 كالتالي: