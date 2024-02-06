لتسلية الصغار.. ثبت تردد قناة وناسه ٢٠٢٤ نايل سات وتابع أناشيد لولو مع الحرامي والشرطة والعائلة

وناسة الفضائية غنية عن التعريف وأصبحت الآن مطلوبة بالاسم في كل منزل به أطفال، ولهذا يوميًا البحث قائم عن تردد قناة وناسه ٢٠٢٤، بحيث يقوم أولياء الأمور بفتح القناة أمام أولادهم ومن ثم تسلية أولادهم وشغلهم عنهم، وفي نفس الوقت الاطمئنان عليهم وإكسابهم مهارات تعليمية وسلوكيات صحيحة، بل وعادات دينية كعدم الكذب والاستئذان وغيرها من السلوكيات الأخرى، فدعونا نوضح لكم ترددها وخطوات استقبالها لجهازكم.

تردد قناة وناسه ٢٠٢٤ على الحامل نايل سات

قناة وناسة الفضائية التي تقدم محتواها للأطفال هي قناة موجودة على القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة مجانية دون الحاجة لدفع أي رسوم شهرية أو سنوية لمشاهدة محتوى القناة المميز، وللعلم أن القناة تقدم باقة من الأناشيد المتنوعة للأطفال، والتي تقدمها شخصية “لولو” ويشاركها أفراد العائلي والشرطي والحرامي وشخصيات أخرى، ويأتي تردد القناة على هذا النحو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470 أو رقم 11559.

استقطاب القناة عمودي.

معدل الرمز 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

لقط تردد قناة وناسه ٢٠٢٤

تبث القناة عدد متنوع من الأناشيد على القمر الصناعي نايل سات، وكي تتمكن من متابعة أناشيدها عليك أن تقوم بتحميلها سيرًا على هذه الخطوات: