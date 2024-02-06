3 اعدادي مبروكـ.. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 2024 ترم اول برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن طريقة الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 2024 بشكل إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد على كلاً من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية للاطمئنان على مستقبل أولادهم في الترم الأول لهم، ولكن لم يتم الإعلان عن النتيجة حتى الآن إلى أن يتم اعتمادها بشكل رسمي ورفع درجات كل طالب عبر موقع البوابة الإلكترونية أو من خلال موقع نتيجة نت.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 2024

هناك العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 2024 للترم الأول وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يجب أولا الذهاب إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية وذلك من خلال زيارة هذا الرابط

أختر بعدها كلمة الخدمات الإلكترونية من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

حدد كلمة خدمات التربية والتعليم ومن ثم حدد كلمة نتائج الشهادة الإعدادية.

ستظهر صفحة أخرى بها حقل فارغ قم من خلالها بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ومن ثم اضغط على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر لم نتيجة الترم الأول بالمجموع الكلي والنسبة المئوية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

توزيع درجات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 لكل مادة من المواد يكون كالآتي: