لو عايز تعرف سعر البصل كام النهاردة..يبقى المقال ده يهمك+سعر الفواكه في سوق العبور

سعر البصل كام من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في وقتنا الحالي، فهم يريدون معرفة أسعار كيلو البصل واسعار كل أنواع الخضراوات، حيث أن قام الموقع الرسمي الخاص بسوق العبور بالإعلان على كل المواقع الإلكترونية، حتى يعرفون المواطنين الأسعار قبل أن يذهبوا لشراء السلعة من المتاجر، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بسعر البصل وسعر باقي الخضراوات وسعر كل الفواكه.

سعر البصل كام

بعد أن زاد البحث بشكل متكرر عن سعر البصل كام من كل كل المواطنين، أوضح لكم سعر كيلو البصل وسعر كافة الخضراوات، وهي كالآتي:

أولا سعر كيلو البصل يبدأ من 10 جنيه حتى 21 جنيه.

سعر كيلو الطماطم يبدأ من 4,5 جنيه ويصل إلى 7 جنيه.

كيلو البطاطس سعره يبدأ من 8 جنيه ويصل حتى 15 جنيه.

أما سعر كيلو الكوسة يبدأ من 7 جنيه ويصل إلى سعر 11 جنيه.

بالنسبة إلى سعر كيلو الجزر فهو يبدأ من 4 جنيه ويصل إلى 6 جنيه وذلك بدون العروش.

سعر كيلو الفاصوليا يبدأ من 20 ويصل إلى 25 جنيه.

الباذنجان الأبيض يبدأ سعره من 8 جنيه ويصل إلى 12 جنيه.

أسعار الفواكه في سوق العبور

كما تم نشر أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، وهي تأتي على النحو الآتي: