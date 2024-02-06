ألف مبروك.. الآن برقم الجلوس فقط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

يترقب الآن عدد 141 ألفا و502 طالب وطالبة من أبناء الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، حيث قاموا بأداء امتحانات التيرم الأول خلال شهر يناير الماضي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 أمام عدد 775 لجنة امتحانات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، هذا بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية البالغ عددهم 1100 طالب وطالبة، أدوا الامتحانات أمام 10 لجان، وطلاب مدرسة الأمل للصم والبكم 71 طالبا وطالبة، و12 طالبا وطالبة في مدرسة النور للمكفوفين أدوا الامتحانات أمام 13 لجنة، و5 طلاب من المرضى بمستشفى 57357 أدوا امتحاناتهم أمام لجنة واحدة؛ ليصل إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الى 142 ألفا و680 طالبا وطالبة ادوا امتحاناتهم أمام 795 لجنة.

الآن تعرف على لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية

هذا وقد بدأ العد التنازلي لاعتماد ونشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث إنه من المقرر قيام الدكتور ممدوح غراب – محافظ الشرقية باعتماد النتيجة خلال ساعات وبمجرد اعتماد الدكتور المحافظ للنتيجة سيتم نشرها على البوابة الإليكترونية لمحافظة الشرقية.

ما يقرب من 142 ألف طالب وطالبة ينتظرون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

ويترقب نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية ما يقرب من 142 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة 141 ألف و502 طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات أمام 775 لجنة، وقام طلاب الشهادة الإعدادية المهنية في محافظة الشرقية وعددهم 1100 طالب وطالبة، بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول أمام 10 لجان.

بالإضافة إلى طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم 71 طالبا وطالبة، و12 طالبا وطالبة في مدرسة النور للمكفوفين أدوا الامتحانات أمام 13 لجنة، و5 طلاب من المرضى بمستشفى 57357 أدوا امتحاناتهم أمام لجنة واحدة؛ ليصل إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية إلى 142 ألفا و680 طالبا وطالبة أدوا امتحاناتهم أمام 795 لجنة.

الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

هذا وستكون النتيجة جاهزة للعرض فور اعتمادها من قبل محافظ الشرقية واعتماد نسبة النجاح، كما سيتم رفعها النتيجة بالكامل على الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.

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هذا وسوف يتم رفع النتيجة من خلال لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية برقم الجلوس 2024 على الصفحة الرسمية للمحافظة، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح، وجاري حاليا اللمسات الأخيرة قبل اعتماد النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية البحث عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الاليكترونية لمحافظة الشرقية على الرابط هنا.

أو بالدخول على رابط موقع نتيجة نت والذي يتيح نتيجة كل طالب في جميع المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية فى جميع المواد والترتيب العام سواء على مستوى المدرسة والإدارة والمحافظة بالكامل.

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