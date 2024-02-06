“شوف هتقبض أمتى؟“ موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024

العلاوات الخمس، كشفت هيئة التأمينات والمعاشات المصرية عن صرف العلاوات الخمس والتي تتضمن زيادة مستحقة عن الأعوام السابقة تضاف على مبلغ المعاش المتغير، ويتساءل الكثيرون عن تفاصيل الزيادة المقررة وموعد صرف هذه العلاوات، وفي هذا المقال نستعرض لكم كافة المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية عن العلاوات الخمس.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024

أصحاب المعاشات يحق لهم صرف العلاوات الخمس المقررة في قانون المعاشات، حيث أن مستحقي المعاش بدايةً من شهر يوليو من العام 2006 والذين لم تضاف الى رواتبهم العلاوة الخاصة الى أن خرجوا على المعاش، سيحصلون عليها بنسبة زيادة 80% على قيمة المعاش، ويتم صرف هذه العلاوة على خمس دفعات تم صرف اثنان منهم بالعام الماضي وستستكمل باقي الدفعات العام الحالي، وأصحاب المعاشات من العام 2006 وحتى العام 2010 لم ينالوا العلاوة ولم يتم حسابها من الأجر المتغير لذا طالبوا بحقهم في الحصول على تلك العلاوة بأثر رجعي مضافة الى المعاش، كما توجه الخارجون على المعاش بالعام 1987 الى القضاء ليتم صرف العلاوات الخمس لهم كونها من مستحقاتهم التي لم يحصلوا عليها بشكل كامل، لذا يوجد الكثير من أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوة، حيث أنه تم صرف العلاوات الخمس من شهر يوليو للعام 2020 وحتى شهر أبريل من العام 2021.

صرف العلاوات الخمس

الدفعة الأولى والثانية من العلاوات الخمس تم صرفهم بالفعل، حيث صُرفت أول دفعة في شهر سبتمبر من العام 2023، والدفعة الثانية في شهر ديسمبر من نفس العام، ويتبقى لأصحاب المعاشات ثلاث دفعات مستحقة يتم صرفها في مواعيد متفرقة من العام الجاري والتالي، حيث سيتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوة شهر مارس المقبل بالعام 2024 والدفعة الرابعة من المقرر صرفها بشهر ديسمبر من نفس العام.