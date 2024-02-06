رابط التسجيل في قرعة الحج المغرب 2025 على موقع habous.gov.ma

بقرار من اللجنة الملكية للحج تم فتح باب التسجيل في قرعة الحج المغرب، ويرغب الكثير في أداء فريضة الحج العظيمة، ولذلك ينتظرون الإعلان عن قرعة الحج من أجل التسجيل فيها، وتبعًا لما ذكرته وزارة الأوقاف المغربية جمعنا للراغبين في التسجيل كافة الشروط مع إرفاق الرابط الخاص بالتسجيل، وهذا ما سنقوم بتوضيحه خلال السطور التالية.

شروط التسجيل في قرعة الحج المغرب

تم وضع بعض الشروط الملزمة لـ التسجيل في قرعة الحج المغرب، وذلك لضمان تسجيل المستحقين فقط، والتي جاءت فيما يلي:

أن يحمل المتقدم الجنسية المغربية.

في حالة كان المتقدم أجنبي، فلابد أن يكون مقيمًا في المغرب.

أن يزيد العمر عن 18 عامًا.

تقديم بطاقة التعريف الوطنية للمغترب مع إرفاق مستند الإقامة للأجانب.

أن لا يكون المتقدم أدى مناسك الحج في آخر 10 أعوام.

توافر كل من القدرة العقلية، والقدرة العقلية للقبول في التسجيل.

يلزم السلامة الصحية وعدم الإصابة بأي مرض مزمن.

إلغاء شرط المحرم للنساء اللاتي تقل أعمارهم عن 45 عام.

خطوات التسجيل في قرعة الحج المغرب

طريقة التسجيل في قرعة الحج المغرب، تعتمد على بعض الخطوات البسيطة والمتتابعة التي تتم داخل موقع وزارة الأوقاف، والتي تمثلت فيما يلي:

الذهاب للموقع الخاص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

اختيار إنشاء حساب.

كتابة كافة بيانات الدخول.

الضغط على استمارة التسجيل الإلكتروني للحج 2025.

ملء كافة خانات الاستمارة الإلكترونية.

إرفاق جميع الأوراق المطلوبة.

الضغط على ” إرسال”.

الفترة المتاحة للتسجيل في قرعة الحج المغرب

يمكن التسجيل في قرعة الحج المغرب لمن ينطبق عليه الشروط المحددة، وذلك في الفترة التي تم تحديدها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية لعام 1146 هـ / 2025 م، وهي تبدأ من يوم الإثنين 5 فبراير 2024 الموافق 24 رجب 1445هـ، وتستمر حتى يوم الجمعة 16 فبراير 2024 الموافق 4 شعبان 1445هـ.