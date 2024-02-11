تعرف على أهم مواصفات سيارة تويوتا برادو 2024 وسعرها في السعودية

الطراز الجديد كلياً من تويوتا برادو لعام 2024، المعروف في الأسواق الأوروبية باسم لاندكروزر، يمثل القمة في فئة السيارات متعددة الأغراض بما يجمعه من قوة وأداء استثنائيين إلى جانب مستوى عالٍ من الاعتمادية، تتميز مواصفات سيارة تويوتا برادو 2024 بتصميمها الأنيق وقدرتها المتفوقة على اجتياز الطرق الصعبة والوعرة، برادو 2024 تقدم مزيجاً مثالياً من الأناقة والقوة، مما يجعلها الاختيار الأفضل لمن يسعون خلف هذه الخصائص.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2024

تعد سيارة تويوتا برادو من أفضل السيارات الألمانية التي تم إصدارها في السوق الخليجي في هذه الفترة، ويتساءل الكثير حول مواصفات سيارة تويوتا برادو 2024 وسعرها في الدول العربية، فيما يلي نقدم مواصفاتها الداخلية والخارجية:

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2024 من الداخل

تم تجهيز داخلية السيارة بمواد فاخرة وأقمشة عالية الجودة.

يأتي مقعد القائد بخاصية التعديل الكهربائي لضمان أقصى درجات الراحة.

السيارة مجهزة بنظام تكييف أمامي يمكن تعديله لتوفير درجة حرارة مثالية لكل من السائق والركاب.

كما يتوفر تكييف خلفي لضمان توزيع متساوي للهواء داخل الكابينة.

تشتمل على شاشة تفاعلية تعمل باللمس بقياس 9 بوصات، بالإضافة إلى منافذ USB للشحن والتوصيل.

نظام الصوت مزود بست سماعات داخلية لتجربة صوتية محسنة.

تأتي مع عجلة قيادة مزودة، تعزز من تجربة القيادة والتحكم.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2024 من الخارج

تبرز تويوتا برادو بتصميمها الخارجي الجريء والملفت للنظر.

تتمتع برادو بشبكة أمامية واسعة وفخمة، مصنوعة من الكروم، تعكس مظهرًا مهيبًا.

كما تأتي مجهزة بمصابيح أمامية تساعد على تحسين الرؤية أثناء الليل.

تتميز أيضًا بزجاج أمامي واسع يعزز الرؤية الخارجية.

تعلو برادو عن الأرض بشكل ملحوظ، مما يوفر قيادة مريحة عبر الطرق الوعرة.

مقابض الأبواب المطلية تضيف لمسة من الأناقة للسيارة.

بينما توفر أقواس العجلات المربعة المظهر مظهرًا جريء ومحددًا.

العوارض العلوية تعطي السيارة شكلًا فخمًا ومرموقًا، ويساهم الواقي الأمامي في حماية السيارة من الصدمات.

سعر سيارة تويوتا برادو 2024

بعد أن تعرفنا على مواصفات سيارة تويوتا برادو 2024 نقدم لكم في الجدول أدناه توقعات السعر لسيارة برادو 2024 في السعودية، بالإضافة إلى سعرها بالدولار الأمريكي، علمًا بأن الأسعار المعروضة لم تصدر بشكل رسمي بعد:

السعر في المملكة العربية السعودية السعر بالدولار الأمريكي 187,000 ريال سعودي 50,000 دولار أمريكي

ما هي مميزات سيارة تويوتا برادو؟

تعتبر سيارة تويوتا برادو من أفضل السيارات التي يوجد بها العديد من المميزات، وتتلخص في الآتي:

تعتبر من أقوى السيارات في الإضاءة فتحتوي على أنوار ليد مميزة، وقد تم تصميمها بشكل كلاسيكي مميز وصغيرة في الحجم ومناسبة للعديد من الأشخاص التي تفضل السيارات الصغيرة في الحجم.

يوجد في السيارة حماية أمامية ويتراوح حجم الجنوط بين 18 إلى 20 بوصة.

تم تصميم منها عدد من الألوان المميزة، فيمكن اختيار اللون الأنسب لك.

متى موعد نزول برادو 2024؟

من المنتظر أن تقدم تويوتا إصدار الديزل من سيارة برادو في فصل الربيع من عام 2024، وذلك ضمن خططها للإطلاق في المملكة العربية السعودية وسائر الأقطار العربية.

النسخة الجديدة كليًا من برادو 2024، التي تم إنتاجها في مصانع تاهارا وهينو التابعة لشركة تويوتا اليابانية، أصبحت جاهزة تمامًا لتغزو السوق السعودي.