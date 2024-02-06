من هاتفك.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين smcegy وإصدار كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين أمرًا يشغل بال الكثيرون، وخصوصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بجمهورية مصر العربية، حيث تُولى الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئات، ولكن بعد كشف طبي مخصص، بحيث تصل الرعاية والدعم لأكثر الفئات التي تستحقه، وحتى تحصل على أي خدمة لا بد من إجراء كشف طبي وبموجبه تقوم باستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، فدعونا نوضح لكم التفاصيل حول الاستعلام ومميزات الكارت.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

تهتم الحكومة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة وتُوليهم اهتمام كبير، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي، يتم إجراء كشف طبي للمعاق من أجل تشخيص حالته وتحديد نسبة الإعاقة الخاصة به، ومن ثم منحه كارت الخدمات المتكاملة، وبعد الكشف يكون الاستعلام على نتيجته، والتي يمكن معرفتها من خلال السير على الخطوات التالية:

قم بالولوج في البداية إلى موقع المجالس الطبية التابعة للصحة المصرية على شبكة الإنترنت.

التابعة للصحة المصرية على شبكة الإنترنت. اضغط على نتيجة الكشف الطبي.

أضف الرقم القومي الخاص بك، وكلمة المرور، ومن بعدهم انقر على “بحث”.

بعد ثوانِ إن تم دراسة طلبك، ستظهر النتيجة الخاصة بالكشف.

كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وضحنا لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين، حيث بعد الاستعلام ووجود قبول بالنتيجة وتحديد نوع الإعاقة يتم إصدار كارت الخدمات المتكاملة، والذي يقدم باقة من المميزات لحامله، والتي تأتي على النحو التالي: