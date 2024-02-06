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مبروكـ 3 اعدادي نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الاقصر 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجه نت natiga4dk.net
يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن موعد ظهور نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الاقصر 2024 بعد اعتماد وإعلان بعض نتائج المحافظات الأخرى من أجل الاطمئنان على مستقبلهم في الترم الأول، كما يبحث البعض الأخر من طلاب الصف الثالث الإعدادي عن طريقة الاستعلام عن هذه النتيجة إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الأقصر فور اعتمادها والإعلان عنها بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الخاصة بالطلاب.
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الاقصر 2024
يمكن الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الاقصر 2024 بكل سهولة إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الأقصر عن طريق اتباع الآتي
- يجب أولا الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبوابة الإلكترونية لمحافظة الأقصر وذلك من خلال زيارة هذا الرابط.
- أختر بعدها كلمة خدمات التربية والتعليم من الخيارات الظاهرة أمامك ومن ثم اختر كلمة نتيجة الشهادة الإعدادية.
- سيطلب منك إدخال رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص له بشكل صحيح.
- عند الانتهاء من هذه الخطوات اضغط على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر لك بعد بضعة ثواني بالمجموع الكلي للمواد.
موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر
يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لمحافظة الأقصر والإعلان عنها وهذا الموعد هو
- أعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازي أنه اقتربت عمليات تصحيح الأوراق من الانتهاء وبعدها سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأقصر واعتمادها في الحال.
- كما أنه أكد على توفير احتياجات المعلمين والمصححين عند تصحيح الأوراق الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الأقصر.