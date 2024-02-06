“رابط شغال” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية جميع الادارات

في ختام الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024، حصد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية ثمرة جهدهم الدؤوب، حيث أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن اعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 87.61% وتقدم لأداء الامتحان 141 ألفًا و477 طالبًا وطالبة، حضر منهم 140 ألفًا و921 طالبًا وطالبة، نجح منهم 123 ألفًا و465 طالبًا وطالبة وتعد هذه النسبة علامة فارقة في مسيرة التعليم بالمحافظة،حيث تعكس حرص واهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لطلابنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة و مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، كان هناك من الترقب والانتظار أرجاء المحافظات المصرية يترقب فيه 141 ألفًا و302 طالبا وطالبة نتائج عام دراسي حافلٍ بالتحديات والإنجازات وتقام الامتحانات هذا العامُ في 775 لجنةً موزعة على جميع أنحاءِ الادارات، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بِشكلٍ منظم وشارك في الامتحانات أيضا 1100 طالب وطالبة من نظام التعليم المهني في 10 لجان، و71 طالبا وطالبة من مدارسِ الأمل لضعاف السمع في 8 لجان، و12 طالبا وطالبة من المكفوفين في لجنة واحدة، و5 طلاب وطالبات في مستشفى 57357

استخراج نتيجة اعدادية الشرقية

خاض طلاب الشرقية رحلة تعليمية حافلة بالجهد والتحدي، واجهوا فيها مختلف المواد الدراسية، وسعوا بجدّ واجتهاد لتحقيق أفضل النتائج وتعد البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية بوابةَ المعرفة التي يطل من خلالها الطلاب على نتائجهم، متوجين رحلةَ الجهد والمثابرة بالنجاح والتفوق ويمكن الاستعلام غبر نتيجة نت